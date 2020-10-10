Samanyolu Haber /Gündem / Minik Yusuf'u yine annesinden ayırdılar! /10 Ekim 2020 22:46

Minik Yusuf'u yine annesinden ayırdılar!

Üç yıl önce 25 günlük bebeği ile gözaltına alınan Nursel Özlem Eröz yine gözaltına alındı. Yüksek tansiyon hastası olan Eröz’ün karaciğerinde kansere dönüşebilen hücreler bulunuyor.

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Nursel Özlem Eröz ve oğlu Ahmet Yusuf’un maruz kaldığı baskı ve zulüm 3 yıldır bitmedi. 

Kırklareli’nde kapatılan özel bir yurtta çalışan 33 yaşındaki Nursel Özlem Eröz, anne olabilmek için 10 yıl bekledi ve oğlu Ahmet Yusuf’u tüp bebek tedavisiyle 17 Ekim 2016’da dünyaya getirdi.

POLİS KAPISINA GELDİĞİNDE LOHUSAYDI

Hamilelik dönemi zor geçen Eröz, gebelik zehirlenmesi sebebiyle oğlunu 7 aylık dünyaya getirdi. Bebek kuvöze, anne yoğun bakıma alındı. 25 gün sonra hastaneden taburcu olup evlerine gittiler. Birkaç sonra ise kapıya polis geldi ve anne ve bebeği Kütahya’dan Kırklareli’ne götürdü.

Daha önce gözaltına alınan ve bebeğiyle 4 gün nezarette kalan Özlem Eröz hem karaciğerindeki hastalıktan dolayı hem de oğlu küçük olduğu için serbest bırakılmıştı. 

"Örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Eröz’ün dosyası Yargıtay’da bulunuyordu. Aradan 3 yıl geçti. 

Ahmet Yusuf dün hem annesiz hem de babasız kaldı. Annesiyle birlikte babası Önder Eröz de gözaltına alındı. Eröz çiftinin niçin gözaltına alındığı bilinmiyor.

“EMNİYET’TEN ARADILAR, TANSİYONU ÇIKMIŞ, İLAÇLARINI GÖTÜRDÜK”

Bold Medya’ya mülakat veren Özlem Eröz’ün annesi, “Kızımın karaciğerinde kansere dönüşebilen adenomları var, kansere dönüşebilen hücreler oluyor. 10 yıldır takip ediliyor zaten. Yılda bir MR çekiliyor. En son götürdüğümüz doktor, 'Nakile doğru gidiyorsun. Malatya’daki Turgut Özal Hastanesi’ne git, nakil için sıraya gir' demişti. Oraya gidecektik. Ayrıca böbreğinde protein kaçağı var." dedi. 

"Bugün Emniyet'ten aradılar. Gözaltında tansiyonu yükselmiş. İlaçlarını götürdük." diyen Eröz'ün annesi, "Mahkemeye raporlarını sunacağız. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. Hem sağlığından endişeliyiz. Hem çocuğun annesinden ayrı kalmasından dolayı üzgünüz.” ifadelerini kullandı.
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