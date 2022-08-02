Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Zeki Üçok'un İYİ Parti'de dikkat çeken yükselişi: Akşener’in danışmanı oldu /02 Ağustos 2022 10:28

Ahmet Zeki Üçok'un İYİ Parti'de dikkat çeken yükselişi: Akşener’in danışmanı oldu

Kısa süre önce İYİ Parti saflarına katılan Ergenekon ve Balyoz davası sanığı 'Bamya' kod adlı Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanlığına atandı.

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Ahmet Zeki Üçok kısa süre İYİ Parti'ye katılmış ve rozetini bizzat Meral Akşener takmıştı. Partide rahatsızlığa sebep olduğu ileri sürülen Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarından emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok şimdi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına getirildi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz Mayıs ayında partisinin İstanbul’daki 100 bininci ve diğer yeni üyelerine, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik ile rozetlerini takmıştı.
 
Partiye katılanlar arasında, Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik ve yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok da yer almıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Üçok’un Akşener’in danışmanlığına atandığını duyurdu.

Saymaz, “Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına atandı” ifadesini kullandı.

Ahmet Zeki Üçok’un, Avukat Celal Ülgen’le ‘silah ticareti şirketi’ kurduğunun ortaya çıkmasının partide ciddi rahatsızlığa neden olduğu iddia edilmişti.
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