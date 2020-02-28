Ahmet'in annesine vize çıktı... Bugün Almanya'ya gidiyorlar

Almanya’da tedavi olması gereken oğlu Ahmet Burhan Ataç’la gidebilmek için aylardır çabalayan Zekiye Ataç’ın yüzü nihayet gülecek. Mahkemeden yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının ardından pasaport alan ve vize için başvuran anneye iyi haber Almanya’nın Ankara Başkonsolosluğu’ndan geldi. İşlemleri hızlandıran konsolosluk anneye vizeyi verdi.





GERGERLİOĞLU: KAMUOYU VİCDANI KAZANDI





Haberi Twitter hesabından duyuran insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ve sonunda nihayet... Ahmet Burhan Ataç’ın annesi Zekiye Ataç Almanya vizesini bugün aldı. Hemen Almanya’ya gidiyor. Canım Ahmet’e acil şifalar diliyoruz. Kamuoyu vicdanı kazandı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hasta çocuk denince akan sular durmalıydı, geç oldu ama oldu” ifadelerini kullandı.