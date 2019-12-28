Akşener'in danışmanı İde'ye saldırıda yeni gelişme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.



Murat İde saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bir süredir bu konuda hadiseler oluyor diğer meslektaşlara da. Bir süredir böyle bir bilgimiz vardı bir hazırlık olduğuna dair. daha dikkatli ve temkinli davranıyorduk. Yazılarla ilgili bir takım tehditler geliyordu ama bunları çok önemsemiyordum. Hoş olmayan şey fikri bir mücadelenin sokağa düşürülmüş olması. Hiçkimseye yakışmıyor. Hele ki geçmişte kıymet verdiğimiz insanların talimatı ile olması hakikaten yakışmıyor ama netice itibari ile yaşandı." ifadelerini kullanmıştı

Ne Olmuştu?





Murat İde, bugün KRT'de yayınlanan "Burası Çok Önemli" isimli programın ardından evine giderken saldırıya uğradı. Yol boyunca İde'yi takip eden 3 araçtan çıkan kalabalık grup, İde'ye yumruklu ve sopalı saldırıda bulunmuştu.

Olayın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada İde'ye geçmiş olsun dileklerini sundu. Akşener şunları söyledi:





"Basın danışmanım, korkusuz gazeteci Murat İde'ye yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diyen Akşener, "Bilinsin ki; Biz İYİ'ler, milletimiz için doğru bildiklerimizi daima cesurca söyleyecek, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek ve asla susmayacağız" ifadelerini kullandı.