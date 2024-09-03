Samanyolu Haber /Gündem / Ahu Tuğba'nın ölümünde kritik gelişme: ABD 'şüpheli ölüm' dedi /03 Eylül 2024 15:42

Ahu Tuğba'nın ölümünde kritik gelişme: ABD 'şüpheli ölüm' dedi

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba'nın cenazesinin İstanbul'a nakli konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi engele takıldı. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı.

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KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu. Habertürk'ün aktardığına göre; ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir.

ABD 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' DEDİ

ABD'li yetkililer, Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı. İnceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.
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