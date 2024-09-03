Ahu Tuğba'nın ölümünde kritik gelişme: ABD 'şüpheli ölüm' dedi





ABD 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' DEDİ

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu. Habertürk'ün aktardığına göre; ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir.ABD'li yetkililer, Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı. İnceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.