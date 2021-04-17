AİHM 17-25 Aralık'a yayın yasağında kararını açıklayacak

17 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonlarında isimleri geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesini zedeler yayın yapıldığı gerekçesiyle yayın yasağı getirilmişti.











Yayın yasağının “haber alma ve ifade özgürlüğünün ihlali” olduğu gerekçesiyle açılan davalarda sonuç alınamayınca 2015 yılında hukukçular Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak ile gazeteci Banu Güven tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmıştı. AİHM 6 yıldır bekleyen kararını 4 Mayıs 2021’de açıklayacak.





AİHM 6 YIL SONRA KARARINI AÇIKLAYACAK





Yaman Akdeniz konuya dair şahsi Twitter hesabında, “TBMM’de 4 bakan hakkında açılan yolsuzluk soruşturması ile ilgili yayın yasağını @KeremALTIPARMAK& @banuguven ile birlikte 2015’te AİHM’e taşımış, haber alma ve ifade özgürlüğümüzün ihlal edildiğini iddia etmiştik. 6 sene sonra AİHM kararını 4 Mayıs 2021 Salı günü açıklayacak.” ifadelerini kullandı.



