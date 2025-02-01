Samanyolu Haber /Dünya / AİHM 2024 istatistikleri açıklandı: Türkiye hak ihlali başvurularında lider /01 Şubat 2025 00:11

AİHM 2024 istatistikleri açıklandı: Türkiye hak ihlali başvurularında lider

Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2025 yılı basın konferansında 2024 yılına ait istatistikleri açıkladı. Mahkeme Başkanı Marko Bosnjak'ın paylaştığı verilere göre, Türkiye, 21 bin 600 başvuru ile ihlal başvurularında 47 ülke arasında lider konumda. Bu başvurular, tüm başvuruların yüzde 35,8'ini oluşturuyor.

SHABER3.COM

31 Aralık 2024 itibariyle mahkeme önünde sonuçlanmayı bekleyen başvuru sayısı, 2023’e kıyasla 68 bin 450’den 60 bin 350’ye düştü. Bu düşüşte, Türkiye, Macaristan ve Sırbistan gibi ülkelerden gelen başvuruların azalması etkili oldu. 2024 yılında AİHM’e 28 bin 800 başvuru gelirken, bu sayı 2023’te 34 bin 650 oldu.

Türkiye Aleyhine 21 bin 600 Dosya

Türkiye aleyhine sonuçlanmayı bekleyen 21 bin 600 başvuru bulunuyor. Bu başvuruların 17 binden fazlası, 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan süreçle ilgili. Türkiye’yi 8 bin 150 dava ile Rusya ve 7 bin 700 dava ile Ukrayna takip ediyor. Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çekilmesi nedeniyle davaların sayısı azalırken, Ukrayna hala aktif olarak Avrupa Konseyi sistemi içinde yer alıyor.

2024’te Türkiye’den 73 Başvuru Karara Bağlandı

AİHM, 2024 yılında 10 bin 829 başvuruyu 1102 kararda sonuca bağladı. Türkiye hakkında verilen 73 karardan 67’sinde bir veya daha fazla ihlal tespit edildi. Türkiye, en çok özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5), adil yargılanma hakkı (madde 6), özel ve aile hayatına saygı hakkı (madde 8) ve ifade özgürlüğü hakkı (madde 10) ihlallerinden mahkum edildi.

Aydın Sefa Akay Kararı

2024 yılının anahtar davaları arasında yer alan Aydın Sefa Akay v. Türkiye davasında, AİHM, Birleşmiş Milletler yargıcı ve eski Büyükelçi Akay’ın tutuklanmasını hukuka aykırı buldu. Akay, 15 Temmuz sonrası ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanmış ve 7,5 yıl ceza almıştı. Mahkeme, Akay’a 21 bin Euro manevi tazminat ve 7 bin Euro yargılama gideri ödenmesine hükmetti.

İklim Değişikliği Kararları

Mahkeme Başkanı Bosnjak, AİHM’in 2024 yılında iklim değişikliği ile ilgili önemli kararlar verdiğini belirtti. Büyük Daire, Duarte Agostinho ve Diğerleri v. Portekiz ve Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. İsviçre davalarında, iklim değişikliğinin azaltılması alanındaki pozitif yükümlülükler ve ilgili şikayetlerin kabul edilebilirliği konusunda içtihatlar geliştirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM 2024 istatistikleri açıklandı: Türkiye hak ihlali... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:25:20