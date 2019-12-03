AİHM, 3 avukatın elektronik verilerine el koyan Türkiye'yi mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2011 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Ü.S.'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, aynı ofiste çalışan avukatlar Mehmet Ali Kırdök, Mihriban Kırdök ve Meral Hanbayat'ın elektronik verilerine soruşturma kapsamı dışında el konmasının özel hayatın ve mesleki gizlilik hakkının ihlali olduğuna hükmederek Türkiye'yi mahkûm etti.





Kasım 2011'de, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcıları Adnan Çimen ve İsmail Tandoğan’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Nöbetçi 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan avukat Ü.S.'ye İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan'ın talimatlarını örgüte iletmek suçlaması yöneltildi.





Ü.S. ile aynı büroda çalışan avukatlar Mehmet Ali Kırdök, Mihriban Kırdök ve Meral Hanbayat'ın verilerine soruşturma kapsamı dışında olmalarına rağmen polislerce ofiste yapılan aramada el kondu.





Üç ismin mesleki gizlilik ihlali gerekçesiyle mahkemeye verilerin kendilerine verilmesi ya da kopyaların yok edilmesi talebiyle yaptığı başvuru adli makamlarca reddedildi.





Bunun üzerine Mehmet Ali Kırdök, Mihriban Kırdök ve Meral Hanbayat, kararı 2012'de AİHM'e taşıdı.





Başvuruyu bugün karara bağlayan AİHM, başvurucuların elektronik verilerine el konmasının 'avukat-müvekkil arasındaki gizliliğin' ihlali" olarak gördüğünü ifade etti. Strazburg'da bulunan mahkemenin kararında "Bu, demokratik bir toplumda olmaması gereken bir uygulamadır" denilerek, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesine saygı gösterme hakkını ihlal ettiğine hükmetti.





"Taleplere rağmen, Türkiye yargısı hiçbir zaman verileri iade etmek ya da kopyaları yok etmek istememiştir" denilen açıklamada mahkeme, Türkiye'ye her üç başvurucuya manevi tazminat olarak 3,500 euro ödemesini kabul etti.





AİHS 8. MADDE NE DİYOR?





Türkiye'nin mahkûm edildiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlığıyla taraf devletlere aşağıdaki yükümlükleri getiriyor:





1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.





2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.