Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, 4 bin 289 başvuruda Türkiye’den savunma istedi: Yüzlerce ihlal kararı gelebilir /03 Mart 2022 12:11

AİHM, 4 bin 289 başvuruda Türkiye’den savunma istedi: Yüzlerce ihlal kararı gelebilir

427 hakim ve savcının tutukluluğunda hak ihlaline karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, son 6 yılda haksız tutuklulukla ilgili 4289 başvuruda Türkiye’den savunma istedi. Hukukçular, usul eksikliğinden red olmazsa tamamından ihlal kararı çıkacağını kaydediyor.

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AİHM, 15 Temmuz ve sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal(OHAL) gerekçe gösterilerek yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin toplam 4289 başvuruda Türkiye’den savunma istedi.

OHAL sonrası yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin 2543 başvuruyu Hükümet’e savunma için tebliğ eden AİHM, . 427 hakim ve savcının başvurusunda hak ihlaline karar vermişti. AİHM’nin Türkiye’den yapılan hak ihlali başvurularıyla ilgili savunma istediği dosya sayısının 4289’a ulaştığı belirtildi.

AİHM, ihraç polis memuru Tekin Akgün’ün başvurusunda ByLock’un tutuklamaya yeterli delil olmadığına karar vermişti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, iş insanı Osman Kavala, Eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın tutukluluğuyla ilgili de AİHM ihlal kararları verdi. Ancak AKP hükumeti ve kontrolündeki yargı bu kararları bugüne kadar uygulamadı. Haksız tutuklanan bu isimler tahliye edilmedi.

AİHM’in savunma istediği 4289 dosyanın büyük bölümü KHK ile ihraç edilenler ve Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla tutuklananların başvurularından oluşuyor.

2021 sonu itibarıyla AİHM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam başvuru sayısı 15 bin 251’i geçti. Türkiye 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılından sonra, 2021 yılında da 31 ihlal kararıyla Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içerisinde ifade özgürlüğünü en fazla ihlal eden ülke oldu.

AİHM, 15 Temmuz’dan sonra görevlerinden alınan ve tutuklanan 427 hakim ve savcının başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti. Yüksek Mahkeme, hakim ve savcıların tutuklulukların hukuksuz olduğuna hükmetti. Oybirliğiyle alınan ihlal kararına, Türkiye’nin atadığı Saadet Yüksel de katıldı. AİHM, haksız tutuklanan hakim ve savcılara 5’er bin euro tazminat ödenmesine de hükmetti.
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