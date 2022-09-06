Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, AKP hükumetini yine mahkum etti: İhraç 230 yargı mensubu haklı bulundu /06 Eylül 2022 14:13

AİHM, AKP hükumetini yine mahkum etti: İhraç 230 yargı mensubu haklı bulundu

15 Temmuz sonrası alınan hukuksuz kararlar AİHM'den dönmeye devam ediyor. Geçen yıl kasım ayında 15 Temmuz’dan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla görevlerinden alınan 427 hakim ve savcı ile ilgili Türkiye'yi mahkum eden AİHM, bu kez de 230 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. İhraç hakim ve savcılara 5'er bin euro tazminata hükmedildi..

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz sonrası yapılan hukuksuz tutuklama ve ihraçlarla ilgili Türkiye’yi mahkum etmeye devam ediyor. 15 Temmuz sonrası tutuklanan 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmeden AİHM, her bir başvurucuya 5 bin euro ödenmesine hükmetti.

Hakim ve savcılara yönelik haksız tutuklama ve ihraçlarla ilgili açılan davalarda 657 başvuruda Türkiye’nin ödeyeceği toplam tazminat rakamı 3 milyon 285 bin euro oldu.

İTİRAZ YOLU KAPALI; KESİN BİR ŞEKİLDE KARAR VERİLDİ
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan AİHM uzmanı hukukçu Rumeysa Budak, AİHM’in bugün açıkladığı 4 grup komite kararıyla terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmedildiğini vurguladı. AİHM’in her bir başvurucuya 5 bin euro ödenmesine, itiraz yolu kapalı, kesin şekilde karar verdiğini belirten Budak, daha önce de güvencelere aykırı tutuklamalar nedeniyle 5. maddenin ihlal edildiğine dair 3 grup komite kararı alındığını hatırlattı. Budak Bu kararlarla birlikte toplam 710 yargı mensubunun tutuklanmalarının usuli güvencelere aykırı olduğu ve herhangi bir makul şüphe olmadan gerçekleştiğine karar verilmiş olduğunu kaydetti.

AİHM geçen yıl kasım ayında da 15 Temmuz’dan sonra görevlerinden alınan ve tutuklanan 427 hakim ve savcının başvurusunda Türkiye’yi mahkum etmişti. Hakim ve savcıların tutuklulukların hukuksuz olduğuna hükmeden mahkemenin hak ihlali kararına, Türkiye’nin atadığı Saadet Yüksel de destek vermişti. Türkiye, o kararda da her bir hakim ve savcıya 5’er bin euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
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