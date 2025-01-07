Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, askerler ve harbiyelilerin dosyasını Türkiye’ye iletti /07 Ocak 2025 13:49

AİHM, askerler ve harbiyelilerin dosyasını Türkiye’ye iletti

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 29 Kasım’da, 15 Temmuz 2016'dan sonra tutuklanmalarından şikayetçi olan 30 subay, asker ve harbiyelinin dosyasını birleştirerek Türkiye’ye iletti.

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“Kökçü ve diğerleri v. Türkiye” dosyasını ileten AİHM, askerlerin ve askeri öğrencilerin 15 Temmuz sonra hemen tutuklanmaları için makul şüphe şartlarının oluşup oluşmadığını değerlendirecek.

AİHM, özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen madde 5 kapsamında onlarca dosyada ihlal kararı vermişti. AİHM, Türk hükümetinin makul şüphe bahanesiyle on binlerce tutuklama gerekçelerini ikna edici bulmamıştı. Strazburg mahkemesi, bu dosyayla birlikte darbe iddiasıyla suçlanan askerlerin ilk tutukluluk hallerine ilişkin “makul şüphe” iddialarını da değerlendirmiş olacak.

“Kökçü ve diğerleri v. Türkiye” dosyasında adı geçen subay, asker ve askeri öğrencilerin ismine linkten ulaşabilirsiniz.
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