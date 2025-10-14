Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Aysel Tuğluk davasında Türkiye’yi mahkum etti /14 Ekim 2025 17:22

AİHM, Aysel Tuğluk davasında Türkiye’yi mahkum etti

AİHM, HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk’un tutuklanmasının hak ihlali olduğuna hükmetti. Mahkeme, Türkiye’yi siyasi amaçlı tutuklama dahil olmak üzere dört maddeden mahkum etti.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Aysel Tuğluk’un tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğuna karar verdi. Türkiye; özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5/1 ve 5/3), ifade özgürlüğü (madde 10) ve siyasi amaçlı tutuklama yasağı (madde 18) başlıklarında ihlalden mahkum edildi.

AİHM, Tuğluk’un tutuklanmasının “makul şüpheye dayanmadığını”, yerel mahkemelerin soyut gerekçelerle karar verdiğini belirtti.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ”

Kararda, Tuğluk’un Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kapsamındaki konuşmalarının siyasi faaliyet kapsamında olduğu ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Mahkeme, bu faaliyetler nedeniyle yaklaşık 15 ay tutuklu kalmasının açık bir hak ihlali olduğunu kaydetti. Mahkeme ayrıca, Tuğluk’un tutuklanmasının siyasi muhalefeti bastırmak ve demokratik çoğulculuğu sınırlandırmak amacı taşıdığına hükmetti. Bu madde AİHM kararlarında nadir görülen en ağır ihlal türlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca karar, olağanüstü hal dönemindeki yasal istisnaların bu ihlalleri meşrulaştıramayacağını da vurguladı.

TÜRKİYE 16 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Türkiye’nin Aysel Tuğluk’a 16 bin euro manevi tazminat ve bin 500 euro yargılama gideri ödemesine karar verdi. Kararda ayrıca Tuğluk’un “silahlı örgüt üyeliği” gerekçesiyle aldığı 10 yıllık hapis cezasının 2018’de kesinleştiği hatırlatıldı.

BEŞTAŞ: BU KARAR HERKES İÇİN ADALET ÇAĞRISIDIR

Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, AİHM kararına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Aysel Tuğluk kararı, sadece bir kişi için değil; düşüncesi, kimliği ve sözü nedeniyle cezalandırılan herkes için verilmiş bir adalet kararıdır. Geç gelen bu karar, Aysel Tuğluk’un kaybettiklerini geri getirmese de hukuksuzluğun ve ayrımcılığın nasıl derinleştiğini gözler önüne sermiştir.”
