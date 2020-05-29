Samanyolu Haber /Gündem / AİHM başkanı ilk defa soruları cevaplayacak... /29 Mayıs 2020 14:55

AİHM başkanı ilk defa soruları cevaplayacak...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığına yeni seçilen Robert Spano'na soru sormak için sosyal medyayı kullanın

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığına yeni seçilen Robert Spano, kamuoyuna ilk açıklamasını video konferans sistemiyle bugün yapacak.. Program bugün Avrupa saati ile 14.00'de Londra Saati ile 13.00'te başlayacak 

 "Yargı Bağımsızlığı İlkesi ve İnsan Hakları Hukukunun Demokratik Erdemleri" hakkında konuşacak olan Robert Spano sosyal medyadan genel soruları da cevaplayacak. 

Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Uluslararası Mahkemeler Mükemmeliyet Merkezi ile iş birliği ile yapılacak toplantıda sorular @iCourts_jur  hesabı kullanılarak  #AskSpano hashtag kullanarak yapılacak. Ancak çok sayıda gelen sorulardan Başkana sorulacak sorular en çok retweet 
alan sorulardan seçilecek. O yüzden sorulmasını istediğiniz sorular için daha fazla retweet veya Like ile desteklemeniz gerekiyor 






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