AİHM başkanı ilk defa soruları cevaplayacak...





Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Uluslararası Mahkemeler Mükemmeliyet Merkezi ile iş birliği ile yapılacak toplantıda sorular @iCourts_jur hesabı kullanılarak #AskSpano hashtag kullanarak yapılacak. Ancak çok sayıda gelen sorulardan Başkana sorulacak sorular en çok retweet



alan sorulardan seçilecek. O yüzden sorulmasını istediğiniz sorular için daha fazla retweet veya Like ile desteklemeniz gerekiyor

























"Yargı Bağımsızlığı İlkesi ve İnsan Hakları Hukukunun Demokratik Erdemleri" hakkında konuşacak olan Robert Spano sosyal medyadan genel soruları da cevaplayacak.