Samanyolu Haber /Gündem / AİHM Başkanın en sembolik ziyareti: AKP’lilerle birlikte kayyım atanan Mardin’e gitti! /06 Eylül 2020 14:24

AİHM Başkanın en sembolik ziyareti: AKP’lilerle birlikte kayyım atanan Mardin’e gitti!

Türkiye’deki temasları kapsamında dün Mardin’i ziyaret eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenlediği İnsan Hakları Söyleşileri’ne katıldı.

SHABER3.COM


Mardin Valiliği ve Mardin Barosu’nu da ziyaret eden Spano’nun programının tamamında, AKP’liler de eşlik etti.

 
AKP Kadın Kolları Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Spano ile program sonrası çekilen fotoğraflara yer verildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “23. Dönem milletvekilimiz Sn Cüneyt yüksel, Kız kardeşi ve Avrupa insan hakları mahkemesinde yargıç olan Sn Saadet yüksel ve Avrupa insan hakları mahkemesi başkanı Robert Spano Sn Valimiz Mahmut Demirtaş ve il başkanımız Esengül Aydın Sancar ile proğram sonrası.”

Tweet silindi!

Daha sonra AKP Kadın kolları tarafından yapılan paylaşımrı silinmesi dikkat çekti.

 



Birçok sosyal medya kullanıcısı, yapılan paylaşımı alıntılayarak, AİHM Başkanı Spano’ya tepki gösterdi.

‘Daha sembolik program yapılamazdı.’

İnsan Hakları Hukukçusu Kerem Altınparmak, yaptığı paylaşımda, “Spano ziyaretini zirvede tamamlamış. Bundan sonra Yargıtay, Danıştay Başkanlarına çay toplama esprisi yapmayalım çünkü bu resim sonrasında o çok masum ve saf bir etkinlik kalıyor” dedi.

Altınparmak ayrıca, “Spano’yu önce 4260 hakimin atılmasına atfen Adalet Akademisine, sonra 6000+ akademisyenin atılmasına atfen İstanbul Üniversitesine sonra binlerce HDPli siyasetçinin tutuklanması ve onlarca kayyımın atanmasını atfen Mardin kayyımına götürdüler. Daha sembolik program yapılamazdı.” paylaşımında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM Başkanın en sembolik ziyareti: AKP’lilerle birlikte... Sonraki Haber >>

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:31