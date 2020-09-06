AİHM Başkanın en sembolik ziyareti: AKP’lilerle birlikte kayyım atanan Mardin’e gitti!





Mardin Valiliği ve Mardin Barosu’nu da ziyaret eden Spano’nun programının tamamında, AKP’liler de eşlik etti.



AKP Kadın Kolları Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Spano ile program sonrası çekilen fotoğraflara yer verildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “23. Dönem milletvekilimiz Sn Cüneyt yüksel, Kız kardeşi ve Avrupa insan hakları mahkemesinde yargıç olan Sn Saadet yüksel ve Avrupa insan hakları mahkemesi başkanı Robert Spano Sn Valimiz Mahmut Demirtaş ve il başkanımız Esengül Aydın Sancar ile proğram sonrası.”

Tweet silindi!

Daha sonra AKP Kadın kolları tarafından yapılan paylaşımrı silinmesi dikkat çekti.







Birçok sosyal medya kullanıcısı, yapılan paylaşımı alıntılayarak, AİHM Başkanı Spano’ya tepki gösterdi.





‘Daha sembolik program yapılamazdı.’





İnsan Hakları Hukukçusu Kerem Altınparmak, yaptığı paylaşımda, “Spano ziyaretini zirvede tamamlamış. Bundan sonra Yargıtay, Danıştay Başkanlarına çay toplama esprisi yapmayalım çünkü bu resim sonrasında o çok masum ve saf bir etkinlik kalıyor” dedi.





Altınparmak ayrıca, “Spano’yu önce 4260 hakimin atılmasına atfen Adalet Akademisine, sonra 6000+ akademisyenin atılmasına atfen İstanbul Üniversitesine sonra binlerce HDPli siyasetçinin tutuklanması ve onlarca kayyımın atanmasını atfen Mardin kayyımına götürdüler. Daha sembolik program yapılamazdı.” paylaşımında bulundu.

