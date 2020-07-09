HASAN CEMAL- T24.COM





AİHM Başkanı'na soruyorum, Ahmet Altan dosyasını tozlu raflarda unuttunuz mu yoksa?..

AİHM, Kavala ve Demirtaş dosyalarını sonuçlandırdı, Ahmet Altan dosyası ise dört yıldır bekliyor, neden?

John Roberts, 65 yaşında, on dört yıldır

Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin başında.

Liberal değil muhafazakâr.

Cumhuriyetçi bir başkan tarafından

Yüksek Mahkeme'ye üye seçilmiş.

Ama ille de muhafazakâr gibi

davranmıyor, arada bir sürpriz yapmayı da seviyor.

Bu yakınlarda kürtaj, göçmen ve LBGTİ+

konularında, Yüksek Mahkeme'nin

muhafazakâr değil liberal kanadıyla birlikte oy kullanmış...

Başyargıç Roberts'ın hiç ödün vermediği bir ilkesi var:





Yüksek Mahkeme'nin

bağımsızlığı,

ya da bağımsız yargı...





Başkan Trump 2018'de kendisine

ters düşen bir karar nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye

sert çıkınca, Başyargıç Roberts'tan

"yargı bağımsızlığı"nı vurgulayan tepki gecikmemiş:





Yüksek Mahkeme'nin üyeleri olarak

aramızda Trump yargıçları ya da

Obama yargıçları veya Bush yargıçları

ya da Clinton yargıçları yok!





Bu satırları okuyunca, böyle yargıçlara

ne kadar hasret kaldığımızı bir kez daha düşündüm.

Yargı bağımsızlığı...

Bağımsız yargıç ve savcılar...

Hukukun üstünlüğünü temel ilke edinmiş

bir yargı düzeni...

Demokrasinin omurgası olan güçler ayrılığı...

Bu açılardan Türkiye'nin durumu malum, içler acısı...

Bizi geçiyorum.

Bugünkü yazımın konusu,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

Kısa adı AİHM olan yüksek mahkeme

tam dört yıldır "Ahmet Altan dosyası"nı görüşmedi.

Neden?..









Yoksa Türk yargı sisteminin uğramış

olduğu hücre bozulması, Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi'ne de mi sirayet etti?

Soruyorum:

Yüksek Mahkeme bugüne kadar Kavala

dosyasını, Demirtaş dosyasını ele aldı ama

tam dört yıldır Ahmet Altan dosyasının

kapağını açmadı.

Soruyorum AİHM Başkanı'na:

Bu gecikme neden?..

Bir tuhaflık yok mu bu gecikmede?

Böyle bir gecikme acaba AİHM'nin

saygınlığını olumsuz etkilemiyor mu?

Ahmet Altan 10 Eylül 2016'da gözaltına alındı.

Dört yıldır Silivri'de.

Bugün 70 yaşında.

Ve unutmayın:

Koronavirüs dönemindeyiz.

Korona'yla baş başa bırakılan Ahmet

Altan'ın tek suçu var:

Yazı yazmak...

Ahmet Altan, dava dosyasındaki üç yazı

nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

tarafından geçen kasım ayında 10.5 yıl hapis

cezasına mahkûm edilirken,

tahliye kararı da çıkmıştı.

Sonra bir hukuk skandalı yaşandı:

Başkanı bir gün önce atanan İstanbul 27. Ağır

Ceza Mahkemesi Ahmet Altan'ı

yeniden tutukladı ve Silivri'ye gönderdi.

Oysa, Altan'ın dava dosyası

yargıtay aşamasındaydı.

Dosya şimdi Yargıtay'da.

Ama dosyaya bakmıyor Yargıtay.

Yargıtay'ı geçiyorum.

Tuhaf olan şu:

AİHM de dosyanın kapağını tam

dört yıldır kaldırmıyor.









Silivri'de yazdığı son kitabı dünyada 23 dile

çevrilen Ahmet Altan'a Türkiye'de yapılan

haksızlığı, hukuksuzluğu anlıyorum ama

Strasbourg'da ne oluyor?

AİHM'nin koridorlarında Ahmet Altan'a

karşı dönen güçlü bir kulis mi var?..

Strasbourg'da, kapalı kapılar arkasında

hukuk dışı pazarlıklar mı var yoksa?..

İhtimal vermek istemiyorum.

Bu soruların çengeline takılan kuşkuları

düşünmek istemiyorum.

AİHM'nin Sayın Başkanı'na hak hukuk

ve adalet adına bir kez daha sesleniyorum:

Ahmet Altan dosyasını tozlu raflarda

unutmadınız değil mi?