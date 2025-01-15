Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, 'cumhurbaşkanına hakaret' cezasına 'ifade özgürlüğü ihlali' dedi /15 Ocak 2025 13:22

AİHM, 'cumhurbaşkanına hakaret' cezasına 'ifade özgürlüğü ihlali' dedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ‘cumhurbaşkanına hakaret’e, 'ifade özgürlüğünün ihlali' dedi, yerel mahkeme yeniden yargılanma talebini 'dostane çözüme gidilmemiş' diyerek reddetti

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AİHM ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza verilen bir başvurucunun “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vererek 2.600 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre;  Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesi, AİHM’in ihlal kararı gereği yapılan yeniden yargılanma talebini 'dostane çözüme varılamamıştır' gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme ayrıca AİHM’in ihlal kararına rağmen henüz kesinleşmiş bir kararın bulunmadığını ve Bakanlık tarafından da mahkemeye ihlal kararının ve kesinleşme şerhinin gönderilmediğini öne sürdü.

Dostane çözüm nedir?
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 39’uncu maddesinde yer alan dostane çözüm formülüne geçtiğimiz yıllarda birçok davada başvurulmuştu. Bu uzlaşı formülü, bir yandan devlet hakkında AİHM’den ihlal kararı çıkmasını önlüyor, diğer yandan ve kimi durumlarda iç hukukta AİHM içtihatlarının uygulanmasını sağlayabiliyor. AİHM’de dostane çözüm formülüne ek olarak 'Tek Taraflı Deklarasyon' uygulaması da bulunuyor. Bir devlet, sunduğu dostane çözüm önerisinin şartlarının davacı tarafından reddedilmesi halinde AİHM’ye başvurup başvurunun kayıttan düşürülmesini talep edebiliyor.

 
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