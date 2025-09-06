Samanyolu Haber /Gündem / AİHM dalga dalga ihlal dosyasını Türkiye gönderiyor /06 Eylül 2025 13:30

AİHM dalga dalga ihlal dosyasını Türkiye gönderiyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ByLock temelli mahkûmiyetlere ilişkin 1.000 yeni başvuruyu daha Türkiye’ye bildirdi. Böylece hükümete iletilen dosya sayısı 6.000’e ulaştı.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanımı gerekçe gösterilerek verilen mahkûmiyetlere ilişkin yeni bir adım attı.

Avukat Kadir Öztürk’ün aktardığına göre, AİHM esasen ByLock’a dayalı mahkûmiyetlerle ilgili 1.000 başvuruyu daha Türkiye hükümetine bildirdi. Bu son gelişmeyle birlikte toplam dosya sayısı 6.000’e çıktı.

Daha önce Yalçınkaya [GK] kararının ardından AİHM, beş ayrı tarihte 1.000’erlik paketler halinde 5.000 ByLock dosyasını Türkiye’ye iletmişti. 22 Temmuz 2025’te verilen Demirhan ve Diğerleri/Türkiye kararında ise Mahkeme, 239 başvuruda ByLock kullanımına belirleyici ağırlık verilerek yapılan mahkûmiyetlerin “kanunsuz ceza olmaz” ilkesini (AİHS m.7) ve adil yargılanma hakkını (AİHS m.6) ihlal ettiğini tespit etmişti.

Öztürk, yeni bildirimin bu ihlallerin münferit değil, sistematik nitelikte olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca bildirilen dosyaların büyük bölümünün 2022 başvuruları olduğunu, 2019–2021 yıllarına ait başvurular için ise hâlâ gelişme beklendiğini ifade etti.

KAPLANKAYA: YALÇINÇAYA KAPSAMINDA İNCELENMESİ SEVİNDİRİCİ

Hukukçu Hakan Kaplankaya da karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, kendi eComms hesabına da bir dosya açıldığını söyledi. Kaplankaya, “Henüz tebliğ evrakını görmedik ancak Yalçınkaya grubu komünikasyonu olması kuvvetle muhtemel. Bahsettiğim davada, tanık ifadelerinde kod isim (müstear) kullanımı da bulunduğundan Yasak davasına yaklaşan bir dosya. Yalçınkaya kapsamında incelenmesi sevindirici” ifadelerini kullandı.
