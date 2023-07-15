AİHM’de kayıttan düşme oranı yüzde 20’ye vardı!

AİHM’e yapılan başvuruların takip edilmemesi veya edilememesi uğranan hak mahrumiyetlerini artırmaya devam ediyor. Strazburg’da bulunan Mahkeme’nin taleplerine cevap vermeyen başvurucuların davaları AİHM önünde kayıttan düşüyor.
TR724'ten Ensar Nur'un haberine göre, davaların kayıttan düşmesi ise, Türkiye’de mahkemelerde haklarını alamadıkları için Strazburg’a başvuran mağdurların şikayetlerinin burada da incelenmeyeceği anlamına geliyor. Hukukçular, avukatlara ve başvuru sahiplerine davaları dikkatle takip etmeleri çağrısında bulunuyor.
Bu kapsamda daha önce de uyarılarda bulunan Avukat Kadir Öztürk, 15 Temmuz 2016 tarihi sonrası F*** (PDY) üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve ‘Özgürlük ve Güvenlik Haklarının’ ihlal edildiğinden şikayet eden 8 ayrı grup halinde toplamda 875 başvurunun listesini paylaştı ve kayıttan düşürülen davaları işaretledi.
Başvurucuların AİHM önündeki şikayetleri 2021 yılı başlarında Türk Hükümeti’ne tebliğ edilmiş, Hu¨ku¨met kabul edilebilirlik ve esas hususundaki görşlerini belirtmiiti. Hükümet görüşleri 2022 yılı haziran ayında eComms üzerinden başvuranlara tebliğ edilmiş ve cevap olarak kendi görüşlerini sunmaya davet edilmişti.
Ancak bazı başvurularda Yazı İşleri Müdürlüğünü yazısına herhangi bir yanıt alınmadı. Cevap sunulmayan bu başvurularda, Mahkeme tarafından bas¸vuranlara 2022 yılı Ekim ayı içerisinde taahhütlü posta ile gönderilen yazı ile ‘görüşlerini ibraz etmeleri için verilen sürenin çeşitli tarihlerde sona erdigˆi’ bildirildi. bas¸vuranın davasını takip etme niyetinde olmadığı sonucuna varılması durumunda, Mahkeme So¨zles¸me’nin 37-1 (a) maddesine göre başvuruyu kayıttan düşürülebiliyor.
Kayıttan düşürülen başvuruların oranı ise bir hayli yüksek. Başvuruların yaklaşık yüzde 20’si Mahkeme önünde incelenmeyecek. Bu da yukarıda bahsedilen davalarda her 5 mağdurdan 1’inin AİHM önünde hakkını arama şansını kaybettiğini gösteriyor.