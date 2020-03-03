AİHM 'delilsiz' tutuklanan hakimi haklı buldu: Tazminat verilecek

Baş’ın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.







Euronews'te yer alan habere göre AİHM, Türkiye’nin mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 10 bin euro maddi tazminat cezası ödemesine hükmetti.





Gerekçeli kararda, başvuru sahibinin mahkeme öncesi tutukluluk süresinin uzun olması, hakim önüne makul bir süre içinde çıkartılmaması ve tutukluluk için makul deliller ortaya koyulamaması, insan hakları ihlali için gerekçe gösterildi.





Baş’ın, 2018 yılında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve içeride yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. İstinaf mahkemesinin bu kararı onamasının ardından, başvuru şu anda Yargıtay’da görüşülüyor.



