Samanyolu Haber /Gündem / AİHM 'delilsiz' tutuklanan hakimi haklı buldu: Tazminat verilecek /03 Mart 2020 13:24

AİHM 'delilsiz' tutuklanan hakimi haklı buldu: Tazminat verilecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de darbe girişiminin ardından tutuklanan hakim Hakan Baş’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.

SHABER3.COM

Baş’ın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Euronews'te yer alan habere göre AİHM, Türkiye’nin mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 10 bin euro maddi tazminat cezası ödemesine hükmetti.

Gerekçeli kararda, başvuru sahibinin mahkeme öncesi tutukluluk süresinin uzun olması, hakim önüne makul bir süre içinde çıkartılmaması ve tutukluluk için makul deliller ortaya koyulamaması, insan hakları ihlali için gerekçe gösterildi.

Baş’ın, 2018 yılında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve içeride yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. İstinaf mahkemesinin bu kararı onamasının ardından, başvuru şu anda Yargıtay’da görüşülüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM 'delilsiz' tutuklanan hakimi haklı buldu: Tazminat... Sonraki Haber >>

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:46