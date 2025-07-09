Samanyolu Haber /Gündem / AİHM: Demirtaş siyasi nedenlerle tutuklandı /09 Temmuz 2025 10:43

AİHM: Demirtaş siyasi nedenlerle tutuklandı

AİHM, 8,5 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2019’daki yeniden tutuklanmasının hukuki değil, siyasi nedenlerle yapıldığına hükmetti. Mahkeme, Türkiye'nin beş ayrı temel hakkı ihlal ettiğine karar verdi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Edirne Cezaevi’nde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kritik bir karara imza attı. 8 Temmuz 2025 tarihli kararında mahkeme, Demirtaş’ın 2019’daki yeniden tutuklanmasının “hukuki değil, siyasi” nedenlerle yapıldığını belirterek Türkiye’yi mahkûm etti.

AİHM, kararında Demirtaş’ın tutukluluğunun asıl amacının kamuoyunu susturmak ve demokratik tartışmayı bastırmak olduğuna dikkat çekti. Mahkeme, bu tespitle birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin beş temel maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM’İN TESPİT ETTİĞİ İHLALLER
Madde 5/1 – Kişi özgürlüğü ve güvenliği:

Demirtaş’a yöneltilen suçlamalar makul şüpheye dayanmıyor. Tutuklama hukuki değil, keyfi olarak değerlendiriliyor.

Madde 5/3 – Tutukluluğun gerekçelendirilmesi:

Madde 5/4 – Tutukluluğa itiraz hakkı:

Anayasa Mahkemesi’nin 4 yılı aşkın süre karar vermemesi ve avukatların dosyaya erişiminin engellenmesi, etkili başvuru hakkını ortadan kaldırdı.

Madde 18 + Madde 5/1 – Hakların kötüye kullanılamaması:

AİHM, tutuklamanın esas amacının ifade özgürlüğünü ve siyasal faaliyeti bastırmak olduğunu vurgulayarak bunun açıkça siyasi bir karar olduğunu tespit etti.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE DE MAHKÛM EDİLMİŞTİ
AİHM, 2020 yılında da Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmiş, ancak karar Türkiye tarafından uygulanmamıştı. Son kararla birlikte AİHM, Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi gerekçelere dayandığı yönündeki kanaatini bir kez daha açıkça ortaya koymuş oldu.
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