Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayacak /18 Eylül 2019 10:02

AİHM, Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kritik bir karara imza atacak.

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AİHM, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle hak ihlaline uğradığına yönelik başvurusunu görüşerek karara bağlayacak.

4 Kasım 2016’da gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş’ın soruşturma dosyalarından bir dosya hariç, geri kalanları tek davada birleştirildi.

Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazlar önce yerel mahkeme tarafından reddedildi. Ardından Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çalan avukatların tahliye talebine Yüksek Mahkeme tarafından yanıt verilmedi.

İç hukuk yollarını bu şekilde tüketen avukatların AİHM’e yaptığı başvuru yarın Büyük Daire’de karara bağlanacak. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, Avrupa Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi parti grupları ile görüşmeler gerçekleştirdi.
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