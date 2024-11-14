Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den 15 Temmuz mağduru 499 kişi için daha tazminat kararı /14 Kasım 2024 14:43

AİHM’den 15 Temmuz mağduru 499 kişi için daha tazminat kararı

AİHM, 15 Temmuz sonrasındaki yargı kararlarının hukuka uygun olmadığına bir kez daha karar verdi. AİHM, üç ayrı dosyadan 499 başvuru hakkında ihlal ve tazminat karar verdi.

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Zaman Avustralya'nın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 499 kişi hakkındaki ihlal başvurusunu karara bağladı. 

Mahkeme, 499 kişinin hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığını hükmetti ve tazminat ödenmesine hükmetti. AİHM tarafından bugün açıklanan üç ayrı dosyada, toplam 499 başvuruyu karara bağladı. Karara bağlanan dosyalar arasında Bylock kullanma, Bank Asya’da bankacılık faaliyetinde bulunma, evlerinde F serisi dolar bulundurdukları, gazete ve dergi abonesi olma iddiaları bulunuyor.  

Bu grup içerisinde HSYK tarafından görevden uzaklaştırılan yargı mensupları da bulunuyor. AİHM, başvuru yapanların 468’ine 5 biner euro ödenmesine hükmetti. Toplam ödenmesi gereken tazminat 2 milyon 340 euro oldu. Son kararla birlikte AİHM; 15 Temmuz sonrası Türkiye aleyhine 60 farklı dosyada 2.353 kişi hakkında ihlal ve bu dosyalarda toplam 10.763.538 Euro (392.869.137 TL) tazminat ve masraf ödenmesine karar verdi.
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