AİHM’den 15 Temmuz tutuklamaları için 379 kişi hakkında daha ihlal kararı

3 hakimli Komite tarafından verilen kararlarda, başvuranların 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından tutuklanmaları için makul şüphe olmadığına hükmedildi.

TR724'ün haberine göre AİHM, “Kesler ve diğerleri v. Türkiye” (172 başvurucu) ve “Sert ve diğerleri v. Türkiye” (207 başvurucu) kararlarında, “başvuranların ilk tutuklulukları sırasında, bir suç işlediklerine dair makul bir şüphenin bulunmaması nedeniyle, Sözleşme’nin 5 § 1 maddesinin ihlal edildiğine” hükmetti.





AİHM, 379 kişinin ByLock kullandıkları, Bank Asya’da hesabı oldukları, F serisi 1 dolar sahibi oldukları gibi gerekçelerle 15 Temmuz’un hemen ardından tutuklanmasının makul şüphe kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.





Cezaevinde hayatını kaybetmişti; Uğur Uzuntaş’ın tutuklanması hukuka aykırıydı





Tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmedilen başvurucular arasında 1 Ekim 2023’te cezaevinde fenalaşarak hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru Uğur Uzuntaş da bulunuyor. Tahliyesine çok az bir zaman kala Yozgat’ta cezaevinde fenalaşan Uzuntaş hayatını kaybetmişti. Uğur Uzuntaş’ın ailesi, AİHM önündeki başvurunun devam etmesini sağladı.