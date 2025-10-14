Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den AKP yargısına peş peşe ihlal kararları! /14 Ekim 2025 13:18

AİHM’den AKP yargısına peş peşe ihlal kararları!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’yi Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yürütülen hukuksuz davalarda haksız tutuklamalar nedeniyle bir kez daha tazminata mahkûm etti. Bugün açıklanan iki ayrı kararda, toplam 231 başvurucunun haklarının ihlal edildiği tespit edildi. Türkiye mağdurlara yaklaşık 44 milyon Türk Lirası daha tazminat ödeyecek

SHABER3.COM

AİHM, Çetin ve diğerleri (137 başvurucu) ile Budak ve diğerleri (94 başvurucu) davalarında, başvurucuların haksız yere tutuklandıklarına hükmetti. Mahkeme, Türkiye’nin Çetin davasındaki her başvurucuya 3.000 Euro, Budak davasındaki her başvurucuya ise 5.000 Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Bu karar doğrultusunda Türkiye, toplamda 881.000 Euro tazminat ödeyecek. Güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında bu miktar yaklaşık 43 milyon 938 bin Türk Lirasına karşılık geliyor. Tazminat, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergileriyle karşılanacak.

AİHM kararları, Türkiye’de Hizmet Hareketi gönüllülerine karşı yürütülen hukuksuz yargı süreçlerinin uluslararası hukuk standartlarıyla örtüşmediğini bir kez daha ortaya koydu. 

