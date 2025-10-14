AİHM’den AKP yargısına peş peşe ihlal kararları!

AİHM, Çetin ve diğerleri (137 başvurucu) ile Budak ve diğerleri (94 başvurucu) davalarında, başvurucuların haksız yere tutuklandıklarına hükmetti. Mahkeme, Türkiye’nin Çetin davasındaki her başvurucuya 3.000 Euro, Budak davasındaki her başvurucuya ise 5.000 Euro tazminat ödemesine karar verdi.





Bu karar doğrultusunda Türkiye, toplamda 881.000 Euro tazminat ödeyecek. Güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında bu miktar yaklaşık 43 milyon 938 bin Türk Lirasına karşılık geliyor. Tazminat, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergileriyle karşılanacak.





AİHM kararları, Türkiye’de Hizmet Hareketi gönüllülerine karşı yürütülen hukuksuz yargı süreçlerinin uluslararası hukuk standartlarıyla örtüşmediğini bir kez daha ortaya koydu.



