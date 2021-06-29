AİHM’den AYM eski üyesi Erdal Tercan ile ilgili hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz sonrası tutuklanan ve eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal Tercan ilgili hak ihlali kararı verdi.







AİHM, Erdal Tercan’ın makul şüphe ve gerekçe olmadan makul süreyi aşan süre tutuklu kaldığı, evinin hukuka aykırı olarak arandığı ve mahkemelerin tarafsız bağımsız olmadığı iddiası hakkında kararını açıklayacak.





AİHM, Tercan’ın, tutuklanmasıyla bağlantılı olarak özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline uğradığının belirlenmesinin yanı sıra evinde yapılan aramanın hukuka aykırı gerçekleştirildiğine ve özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlaline yol açtığına da hükmetti. AİHM, Türkiye’nin Erdal Tercan’a tazminat ödemesine de hükmetti.





Hak ihlali kararının eski AİHM hukukçusu Okan Taşdelen duyurdu. Taşdelen, “İki Üye İki İhlal: Tercan/Türkiye Kararı” i – AİHM, Anayasa Mahkemesi eski üyesi Alparslan Altan’ın ardından, Erdal Tercan’ın başvurusunda da (No. 6158/18, 29/06/2021) çok sayıda hak ihlali bulunduğuna karar verdi. Tercan’ın, tutuklanmasıyla bağlantılı olarak özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline uğradığının belirlenmesinin yanı sıra evinde yapılan aramanın hukuka aykırı gerçekleştirildiğine ve özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlaline yol açtığına da hükmedilmiştir.” dedi.





AİHM’in 15 Temmuz sonrasında cezaevine konulan AYM eski Başkanvekili Alparslan Altan ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetmişti.







Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Erdal Tercan’a Gülen cemaati üyeliği suçlamasıyla verilen 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.