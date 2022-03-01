Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den bir ihlal kararı daha; Türkiye tazminata mahkum edildi /01 Mart 2022 19:47

AİHM’den bir ihlal kararı daha; Türkiye tazminata mahkum edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Facebook gurubunda 17 Aralık soruşturmalarını yürüten yargı mensuplarının ihraç edilmelerine ilişkin HSYK’yı eleştiren bir haberi paylaşan ihraç hakim İbrahim Kozan’ın başvurusunu karara bağladı.

SHABER3.COM

Mahkeme, İbrahim Kozan’ı haklı buldu. Oy birliğiyle alınan karara göre Türkiye, 6 bin Euro tazminata mahkum edildi. O dönemki HSYK, söz konusu sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle Kozan’a disiplin cezası vermişti. 

İnsan hakları hukukçusu Rümeysa Budak’ın paylaştığı karara göre AİHM, İbrahim Kozan’ın ‘ifade hürriyetinin’ ihlal edildiğine hükmetti. Budak, söz konusu paylaşımda, “Mahkeme, 10.madde (ifade özgürlüğü) ve 10.madde ile bağlantılı 13.maddenin (etkili başvuru hakkı) ihlal edildiğine karar verdi. 6 bin Euro manevi tazminat ile 4bin Euro masraf ve giderlere hükmetti. Ulusal yargıç Saadet Yüksel’in de yer aldığı heyette karar oybirliği ile verildi. Daha önce verilen Eminağaoğlu ve Bilgen kararlarında 13. madde ihlali çıkmamıştı, bu karar ilk oldu.” ifadelerini kullandı.

Bold Medya’nın haberine göre İbrahim Kozan “Bu karar, hukuka dönüş için inşallah bir başlangıç olur. HSK’nın yapısının etkin bir hukuk yolu olmadığını çok net bir şekilde ortaya koydu.” dedi.

2004’te göreve başlayan ve en son Sivas’ta görev yapan İbrahim Kozan, 15 Temmuz’dan sonra ihraç edilen 2 bin 740 hakim ve savcı arasında yer alıyor. 16 Temmuz 2016’da gözaltına alınan Kozan, dört gün Sivas Emniyeti’nde kaldıktan sonra tutuklandı. Sivas ve Keskin cezaevlerinde toplam 20 ay hapis yatan Kozan, Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM’den bir ihlal kararı daha; Türkiye tazminata mahkum... Sonraki Haber >>

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:03:08