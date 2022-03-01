AİHM’den bir ihlal kararı daha; Türkiye tazminata mahkum edildi

Mahkeme, İbrahim Kozan’ı haklı buldu. Oy birliğiyle alınan karara göre Türkiye, 6 bin Euro tazminata mahkum edildi. O dönemki HSYK, söz konusu sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle Kozan’a disiplin cezası vermişti.







İnsan hakları hukukçusu Rümeysa Budak’ın paylaştığı karara göre AİHM, İbrahim Kozan’ın ‘ifade hürriyetinin’ ihlal edildiğine hükmetti. Budak, söz konusu paylaşımda, “Mahkeme, 10.madde (ifade özgürlüğü) ve 10.madde ile bağlantılı 13.maddenin (etkili başvuru hakkı) ihlal edildiğine karar verdi. 6 bin Euro manevi tazminat ile 4bin Euro masraf ve giderlere hükmetti. Ulusal yargıç Saadet Yüksel’in de yer aldığı heyette karar oybirliği ile verildi. Daha önce verilen Eminağaoğlu ve Bilgen kararlarında 13. madde ihlali çıkmamıştı, bu karar ilk oldu.” ifadelerini kullandı.





Bold Medya’nın haberine göre İbrahim Kozan “Bu karar, hukuka dönüş için inşallah bir başlangıç olur. HSK’nın yapısının etkin bir hukuk yolu olmadığını çok net bir şekilde ortaya koydu.” dedi.







2004’te göreve başlayan ve en son Sivas’ta görev yapan İbrahim Kozan, 15 Temmuz’dan sonra ihraç edilen 2 bin 740 hakim ve savcı arasında yer alıyor. 16 Temmuz 2016’da gözaltına alınan Kozan, dört gün Sivas Emniyeti’nde kaldıktan sonra tutuklandı. Sivas ve Keskin cezaevlerinde toplam 20 ay hapis yatan Kozan, Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da bulunuyor.