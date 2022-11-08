AİHM’den, dokunulmazlıkları kaldırılan 13 HDP’li hakkında ‘hak ihlali’ kararı

AİHM, 4 Kasım 2016 ve sonrasında tutuklanan HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu milletvekilleri hakkındaki kararını açıkladı.





AİHM kararında, tutukluluk hallerinin haksız olarak devam ettirildiğini belirterek ‘ifade özgürlüğü ve seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiğine’ hükmetti. Mahkeme, HDP’lilerin tutuklanmalarıyla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18’inci maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.





AİHM, Türkiye’yi 184 bin 600 avro manevi tazminat cezasına mahkum etti.





Hakkında hak ihlali kararı verilen HDP’liler şöyle:





*Figen Yüksekdağ





*İdris Baluken





*Besime Konca





*Abdullah Zeydan





*Nihat Akdoğan





*Selma Irmak





*Ferhat Encü





*Gülser Yıldırım





*Nursel Aydoğan





*Çağlar Demirel





*Burcu Çelik





*Leyla Birlik





*Ayhan Bilgen (HDP’den istifa etti)