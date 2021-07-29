AİHM’den gelecek milyonlarca euroluk cezalardan korkan hükumet Keynes kartını sürdü

Türkiye’de 15 Temmuz sonrası 95 bin kişinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen ByLock ile ilgili dün programın lisans sahibi David Keynes’in 9 Haziran’da İstanbul’a gelerek teslim olduğu ve tutuklandığına dair gelişme dikkat çekti.





Yurtdışından MİT operasyonuyla getirilen Gülen Hareketi mensuplarını Türk bayrağı önünde fotoğraflayarak anında Anadolu Ajansı yoluyla servis eden AKP hükumeti, Davit Keynes’te bu yola başvurmadı. 15 Temmuz sonrası binlerce operasyonun gerekçesi yapılan ByLock’un kurucusu Keynes etkin pişmanlık yapacağını belirterek yaptığı anlaşmanın ardından geldiği İstanbul Havalimanında 9 Haziran’da gözaltına alınıp ardından tutuklandı. Haberi ise yaklaşık 1,5 ay sonra 28 Temmuz’da Anadolu Ajansı tarafından Keynes’in fotoğrafı olmadan servis edildi.





Keynes’in tutuklanması Türkiye’nin AİHM’de Tekin Akgün başvurusunda ByLock’la ilgili mahkum edilmesinden sonraya denk gelmesi dikkati çekti.





AİHM’DEKİ ÇOK SAYIDA DAVA BEKLİYOR

AKP hükumetinin 26 Ekim 2016 tarihinde dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar ‘la görüşen, Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek’e ulaşıp ifade vermek istediğini söyleyen Keynes’i 5 yıl sonra Türkiye’de tutuklaması AİHM’nin 20 Temmuz 2021’de açıkladığı Tekin Akgün kararıyla yakından ilgili bulundu. AİHM, Tekin Akgün’ün başvurusunda ByLock’un tek başına tutuklamaya yeterli delil olmadığına karar verip 12 bin euro tazminata hükmetti. Akgün’ün davasında özgürlük ve güvenlik hakkı ihlaline karar veren AİHM, ByLock’la ilgili çok sayıda pilot davada daha hükumetten savunma istemişti. Yani AİHM’nin, ByLock’la ilgili adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü gibi yeni ihlal kararlarına hükmetmesi yüksek ihtimal.





MİLYONLARCA EUROLUK TAZMİNAT CEZASI

AİHM’nin Akgün kararı sonrası yerel mahkemeler, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi tarafından delil kabul edilen ve cezalara gerekçe yapılan ByLock hukuken adeta çöp delil konumuna düştü. Bu karar sonrası ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan 100 bine yakın kişinin AİHM’e gidip tazminat kazanması gündemde. Böyle bir durumda AKP hükumetinin ByLock mağdurlarına 500 milyon ile 1 milyar euro arasında tazminat ödemesi gerekecek.





MÜNHASIR İDDİASINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN

AKP hükumetinin bu durum karşısında AİHM’de elini güçlendirmek, David Keynes’i itirafçı yaparak ByLock’un münhasıran belli bir grup tarafından kullanıldığı yönünde ifade alıp mahkemeye sunmak için bu adımı attığı belirtiliyor. Keynes’in ifadesinin, “Programın sahibi, ByLock’un yalnızca Gülen Hareketi mensuplarının kullandığı kripto bir haberleşme aracı olduğunu söylüyor” algısını AİHM’de sunmak için hazırlandığı yorumu yapılıyor.





KEYNES ESKİ AÇIKLAMALARINDA ÖRGÜTSEL HABERLEŞME İDDİASINI REDDETTİ

Ancak Keynes’in etkin pişmanlıkla verdiği ifadenin detayları tam bilinmese de Google Playstore ve Apple Store’da herkesin indirebildiği bir programdı. Ayrıca Keynes, daha önce ByLock’un uygulama mağazalarından “1 milyon civarındaki “beklenmedik sayıdaki” kullanıcının yüküyle başa çıkmakta zorlandığı, Orta Doğu kaynaklı zararlı trafiği önlemek amacıyla bu bölgeden gelen bağlantıları engellediğini, bağlantı sorunları yaşayan kullanıcıların VPN (Sanal Özel Ağ) üzerinden bağlanmaları gerektiği, ByLock++ adını verdiği yeni uygulama üzerinde çalıştığı” gerekçesiyle kaldırdığını açıklamıştı. Keynes, 24 Ekim 2016’da Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a verdiği röportajda ByLock’un örgütsel haberleşme için kullanıldığı iddiasını yalanlamıştı. Keynes, “Cemaat örgütsel haberleşmesi için kullandı ama bana göre çok saçma. Uygulamanın kırılması çok kolay. Ben ABD’deki cemaatçilere sordum. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Birbirimize dualar ve sohbetler gönderiyorduk’ dediler” ifadesini kullanmıştı.



