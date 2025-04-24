AİHM’den hükümete 22 Nisan şoku!

Mesajında AİHM’in, Türkiye’nin bu dönemde her biri sistematik hale gelmiş gözaltı ve cezaevinde işkence ve kötü muamelelerine dair pilot başvuruları Hükümete tebliğ ettiğini belirten Güneş, süreci ’’Bu başvuruların her biri, yerleşik içtihatlar gereğince ihlal çıkacak dosyalardır. İhlal bulunduktan sonra, Türkiye’de açılacak yeni soruşturmalarla bu suçlara karışan ya da göz yuman kamu görevlileri ağır cezalarla karşılaşacaktır. Yol yakınken akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz! Söz konusu iddialar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin Türkiye’ye ilişkin Gözlem Raporunda ve İşkenceye Karşı Komite’nin (CAT) Raporunda da yer almış; bu saygın uluslararası mekanizmalar, sözü edilen uygulamaları kayda geçirerek ihlallerin ciddiyetine ortaya koymuşlardır. Ne var ki, bu başvuruların tamamı Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş; bu durum, AYM’nin cezasızlık politikasını pekiştiren bir araç haline geldiğini ve etkin bir iç hukuk yolu olmaktan uzaklaştığını açıkça ortaya koymuştur. Benzer şekilde, bu şikayetlere takipsizlik kararı veren savcılıklar, söz konusu muamelelerin destekçisi konumuna düşmüştür. Bu tablo, Türkiye’nin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme konusunda karşılaştığı yapısal sorunları gözler önüne sermektedir.’’ şeklinde açıklıyor.
Gökhan Güneş’in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şu şekilde:
İŞTE AİHM'İN HÜKÜMETE YAPTIĞI SON BİLDİRİMLER!
AİHM’den, 15 Temmuz sonrası Türkiye’de işkence ve kötü muamelelere karışan polis, jandarma ve cezaevi görevlilerine 22 Nisan şoku! AİHM, Türkiye’nin bu dönemde her biri sistematik hale gelmiş gözaltı ve cezaevinde işkence ve kötü muamelelerine dair pilot başvuruları Hükümete tebliğ etti. Bu başvuruların tamamı , yerleşik içtihatlar gereğince ihlal çıkacak dosyalardır. İhlal bulunduktan sonra, Türkiye’de açılacak yeni soruşturmalarla bu suçlara karışan ya da göz yuman kamu görevlileri ağır cezalarla karşılaşacaktır. Yol yakınken akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz! Söz konusu iddialar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin Türkiye’ye ilişkin Gözlem Raporunda ve İşkenceye Karşı Komite’nin (CAT) Raporunda da yer almış; bu saygın uluslararası mekanizmalar, sözü edilen uygulamaları kayda geçirerek ihlallerin ciddiyetine ortaya koymuşlardır.
Ne var ki, bu başvuruların tamamı Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş; bu durum, AYM’nin cezasızlık politikasını pekiştiren bir araç haline geldiğini ve etkin bir iç hukuk yolu olmaktan uzaklaştığını açıkça ortaya koymuştur. Benzer şekilde, bu şikayetlere takipsizlik kararı veren savcılıklar, söz konusu muamelelerin destekçisi konumuna düşmüştür. Bu tablo, Türkiye’nin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme konusunda karşılaştığı yapısal sorunları gözler önüne sermektedir. AİHM'in, Hükümete yaptığı bu bildirimler şunlardır:
AİHM, HÜKÜMETE “CEZAEVİNDE RUTİN ÇIPLAK ARAMAYI” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1914995194803441807
AİHM, HÜKÜMETE “İŞKENCENİN SİMGESİNİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1914999653021426104
AİHM, HÜKÜMETE “HAKİMLERİN ADLİYEDE KELEPÇELENMESİ VE GÖZALTINDA GÖRDÜKLERİ KÖTÜ MUAMALEYİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915003037497635050
AİHM, HÜKÜMETE “GÖZALTINDA ELEKTRİKLE ŞOK VE FALAKAYI” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915005478356107310
AİHM, HÜKÜMETE “TERS KELEPÇE VE POLİS ŞİDDETİNİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915007266555560034
AİHM, HÜKÜMETE “KURSİYER TEĞMENE HOGTİE VE İŞKENCEYİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915009228646830577
AİHM, HÜKÜMETE “CEZAEVİNDE GARDİYAN ŞİDDETİ VE YASTIKLI HÜCRE CEZASINI” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915011282048094641
AİHM, HÜKÜMETE “GÖZALTINDA CİNSEL TEHDİT VE KÖTÜ MUAMELEYİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915012830773858695
AİHM, HÜKÜMETE “HASTANE YATAĞINA KELEPÇELENMEYİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915015536997441807
AİHM, HÜKÜMETE “POLİSİN COP VE KASKLA UYGULADIĞI ŞİDDETİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915017799379911044
AİHM, HÜKÜMETE “CEZAEVİNDE GÖRME KAYBINA YOL AÇAN TIBBİ GECİKMEYİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915019914592559312
AİHM, HÜKÜMETE “POLİS ŞİDDETİ VE ETKİSİZ SORUŞTURMAYI” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915021727974776902
AİHM, HÜKÜMETE “GÖZALTINDA POLİS ŞİDDETİNİ” SORDU! Link: https://x.com/Dr_GkhanGnes/status/1915023656532480025