AİHM’den hükümete 22 Nisan şoku!

Mesajında AİHM'in, Türkiye'nin bu dönemde her biri sistematik hale gelmiş gözaltı ve cezaevinde işkence ve kötü muamelelerine dair pilot başvuruları Hükümete tebliğ ettiğini belirten Güneş, süreci ''Bu başvuruların her biri, yerleşik içtihatlar gereğince ihlal çıkacak dosyalardır. İhlal bulunduktan sonra, Türkiye'de açılacak yeni soruşturmalarla bu suçlara karışan ya da göz yuman kamu görevlileri ağır cezalarla karşılaşacaktır. Yol yakınken akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz! Söz konusu iddialar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Türkiye'ye ilişkin Gözlem Raporunda ve İşkenceye Karşı Komite'nin (CAT) Raporunda da yer almış; bu saygın uluslararası mekanizmalar, sözü edilen uygulamaları kayda geçirerek ihlallerin ciddiyetine ortaya koymuşlardır. Ne var ki, bu başvuruların tamamı Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş; bu durum, AYM'nin cezasızlık politikasını pekiştiren bir araç haline geldiğini ve etkin bir iç hukuk yolu olmaktan uzaklaştığını açıkça ortaya koymuştur. Benzer şekilde, bu şikayetlere takipsizlik kararı veren savcılıklar, söz konusu muamelelerin destekçisi konumuna düşmüştür. Bu tablo, Türkiye'nin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme konusunda karşılaştığı yapısal sorunları gözler önüne sermektedir.'' şeklinde açıklıyor.