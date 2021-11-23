Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den ihraç edilen Hakim ve Savcılar için hak ihlali kararı /23 Kasım 2021 13:12

AİHM’den ihraç edilen Hakim ve Savcılar için hak ihlali kararı

AİHM, 15 Temmuz sonrası Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla görevlerinden ihraç edilen 427 hakim ve savcının özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası  Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla görevlerinden ihraç edilen bir grup hakim ve savcı tarafından açılan davalarda hak ihlaline hükmetti.

Aralarında eski Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu toplam 427 hakim ve savcı tarafından gözaltı ve tutukluluk prosedürleri temelinde açılan davalarla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, davacıların “özgürlük ve güvenlik” haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Gerekçeli kararda, hakim ve savcıların, suçüstü halleri hariç, kanunla belirlenmiş özel bir usul ile görevden uzaklaştırılabileceği, davacılar için bu yolun izlenmediği not edildi.

Ankara'nın tezi kabul görmedi

OHAL Kararnameleri ile 4 bin 500 civarında hakim ve Savcı ihraç edilirken KHK'lar sonrasında da yüzlerce Hakim ve Savcı Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla mesleklerinden uzaklaştırılmışlardı 

 Türk hükümetinin, görevden alınan hakim ve savcıların "örgüt bağlantılı" olmalarını “suçüstü hali” gösteren tezi AİHM tarafından kabul görmedi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 1'inci bendinin ihlaline hükmeden AİHM, davacıların her birine 5 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar gereği Ankara davacılara toplam 2 milyon 135 bin euro tazminat ödeyecek.

Darbe girişimi sonrası görevlerinden uzaklaştırılan devlet memurlarına ilişkin AİHM gündeminde yaklaşık 5 bin dava başvurusu daha bulunuyor. Bunların yaklaşık bin 200’ünü hakim ve savcılar tarafından açılan davalar oluşturuyor. 
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