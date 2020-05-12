AİHM’den Kavala ile ilgili kritik karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk hükümetinin Osman Kavala’nın tahliyesi kararını bir üst merci olan Büyük Daire’ye taşıma başvurusunu reddetti. Böylece AİHM'in Kavala için 10 Mart 2019'da aldığı derhal tahliye kararı önünde engel kalmadı.







Kararı değerlendiren ve kendisi de hukukçu olan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'in Ankara'nın başvurusunu reddetmesiyle tahliye kararının kesinleştiğini belirterek, "Osman Kavala'nın tutuklandığı koşullarda makul bir şüphe ile tutuklanmadığı, yeterli delille tutuklanmadığı konusunda karar kesin şu anda ve hükümetin de mutlaka bu karara uyması lazım” değerlendirmesinde bulundu.





Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dava dosyasında ilk gün ileri sürülen delillerin dışında bir delil yok. O delillere göre beraat etmiş. AİHM de derhal tahliyesine karar verilsin demiş. Ve bu karar da bugün itibarıyla hükümetin Büyük Daire'ye götürme iradesi ret olduğu için kesinleşmiş durumda ve derhal tahliye olması gerekir diyorum” diye konuştu.





Tanrıkulu Kavala hakkında bir iddianame dahi bulunmadığını belirterek, Adalet Bakanlığı'na tahliyenin gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı.





Tahliyesi beklenirken yeniden tutuklanmıştı





İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı davasından Şubat ayında beraat eden Osman Kavala tahliye edilmesi beklenirken, 15 Temmuz kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Mart 2019 tarihinde iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala tarafından açılan davada kararını açıklamıştı. Kavala’nın “siyasi nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna varan AİHM, Ankara’ya Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” talebinde bulunmuştu.