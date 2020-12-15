Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den KHK’larla ilgili ilk karar: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi /15 Aralık 2020 14:18

AİHM’den KHK’larla ilgili ilk karar: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK ile ihraç edilen binlerce kişiye emsal olacak bir karara imza attı. KHK ile ihraç edilen Hamit Pişkin’in başvurusunda adil yargılanma hakkı ile özel hayat ve ailenin korunması haklarının ihlal edildiğine karar verildi.

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 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Olağanüstü Hal sonrası çıkarılan KHK’larla ihraç edilen Hamit Pişkin’in açtığı davada ihlal kararı verdi. AİHM, Pişkin’in adil yargılanma hakkı ile özel hayat ve ailenin korunması haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM’nin Pişkin davasında verdiği karar, KHK’larla kamu görevinden ihraç edilen, on binlerce kişinin hapse girmesine sebep olan OHAL düzeniyle ilgili ilk karar olma özelliği taşıyor.
 
Ankara’da Kalkınma Ajansında çalışırken 667 sayılı KHK ile ihraç edilen Hamit Pişkin, ihracına karşı 14 Ağustos 2016’da iş mahkemesine başvurdu. İş mahkemesi ve Yargıtay’ın başvurusunu reddetmesi üzerine Pişkin, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı. AYM, Pişkin’in başvurusuyla ilgili 10 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilemezlik kararı verdi. Pişkin hakkında 5 Eylül 2018 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi.

HİÇBİR GÜVENCE SAĞLANMADAN İHRACI İHLAL SAYDI
İnsan Hakları Hukukçusu Avukat Benan Molu, AİHM’nin Pişkin davasında verdiği kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Molu, “İHAM ihraçlarla ilgili ilk ihlal kararını verdi. Kalkınma Ajansı’nda çalışan kişinin 667 s. KHK’yle ‘üye, irtibatlı ya da iltisaklı’ denilerek hiçbir usuli güvence sağlanmadan işine son verilmesini adil yargılanma ve özel hayata saygı hakkına aykırı buldu” dedi.

HUKUKUN UYGULANMASI YETERLİ
Bylock hukuksuzluğunu gündeme getiren avukat Levent Mazılıgüney ise kararı “Ülkesini, insanını seven, insan haklarına saygı duyan, KHK’larla oluşan hak ihlallerini ivedi ve ulusal mekanizmalar içinde giderme yollarını arar. Hukukun uygulanması yeterlidir” sözleriyle değerlendirdi.
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