AİHM’den tarihi adım: AKP hükümetine iki önemli ByLock sorusu

Hukuk ve adalet mücadelemizde kararlılıkla ilerliyoruz.”





Avukat Kadir Öztürk’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ayhan Bahar’ın başvurusunda verilecek kararın binlerce ByLock kullandığı iddiasıyla kamu görevinden ihraç edilen ve cezaevine konulan kişiyi etkileyeceğini ifade etti. Öztürk, AİHM’in ByLock verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edildiğinin tespit edilmesinin, ByLock temelli tüm mahkumiyetleri, idari ve yargı kararlarını hukuken tartışmalı hale getireceğini belirterek,“CMK m. 206/2-a gereğince hukuka aykırı elde edilmiş delil, delil olarak kullanılamaz. Bu doğrultuda, CMK m. 311 uyarınca, kesinleşmiş davalar için yeniden yargılama yolu açılabilecektir.Devam eden ceza davalarında ise, hukuka aykırı elde edilmiş delillerin kullanılamayacağı kuralı (CMK m. 206/2-a) gereği, ByLock verileri delil olmaktan çıkacak, beraat kararlarının önü açılacaktır.İdari davalarda ise mahkemelerin ByLock’a ilişkin verileri delil olarak dikkate alması mümkün olmayacaktır.” ifadesini kullandı.Öztürk’ün paylaşımı şu şekilde:“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, müvekkilimiz Ayhan Bahar’ın davasında (Başvuru No: 27231/20) çok kritik bir karara imza attı ve ByLock kullanımına ilişkin Türkiye’deki idari ve ceza davalarını derinden etkileyecek iki önemli soruyu Türk Hükümeti’ne yöneltti:ByLock verileri, MİT tarafından hukuka uygun şekilde mi elde edildi?Türkiye’deki mahkemeler, bu verilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda bağımsız bir bilirkişi incelemesi yaptırdı mı?ByLock kullandığı iddiasıyla mahkûm edilen ya da kamu görevinden ihraç edilen on binlerce kişinin davasını ilgilendiren bu meseleler, açık ve net bir şekilde AİHM’in gündemine geldi. Daha önceki Yalçınkaya, Tekin Akgün ve benzeri kararlarda AİHM, ByLock verilerinin elde edilme yöntemlerini ayrıntılı olarak incelememişti. İşte bu nedenle, Ayhan Bahar davası sadece bir kişiyi değil, aynı gerekçelerle mağdur edilmiş binlerce insanı ilgilendiren bir hukuk mücadelesine dönüştü.AİHM’in, ByLock verilerinin hukuka aykırı elde edildiğini tespit etmesi, ByLock temelli tüm mahkûmiyetleri ve aynı zamanda idari karar ya da idare mahkemesi kararlarını hukuken tartışmalı hale getirecektir.CMK m. 206/2-a gereğince hukuka aykırı elde edilmiş delil, delil olarak kullanılamaz. Bu doğrultuda, CMK m. 311 uyarınca, kesinleşmiş davalar için yeniden yargılama yolu açılabilecektir.Devam eden ceza davalarında ise, hukuka aykırı elde edilmiş delillerin kullanılamayacağı kuralı (CMK m. 206/2-a) gereği, ByLock verileri delil olmaktan çıkacak, beraat kararlarının önü açılacaktır.İdari davalarda ise mahkemelerin ByLock’a ilişkin verileri delil olarak dikkate alması mümkün olmayacaktır.Ayrıntılı bilgi ve hukuki değerlendirmeleri burada bulabilirsiniz: http://trkadirozturk.com.tr/post/bylock-ayhan-bahar