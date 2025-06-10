AİHM’den Türkiye’ye bir ihlal kararı daha! 62 kişi için hak ihlali tespiti

Hukukçu Ufuk Yeşil, X hesabından yaptığı paylaşımda, “AİHM, bugün açıkladığı Altun ve Diğerleri/Türkiye davasında, 23 hakim ve savcının AİHS’in 5/1. maddesine aykırı şekilde tutuklandıklarına karar verdi. Başvurucular hakkındaki tutuklanma gerekçeleri; HSYK’nın görevden uzaklaştırma kararları, ByLock kullanım iddiaları, tanık ifadeleri ve diğer dolaylı bağlantılar olarak gösterilmişti ve bunlar AİHM tarafından tutuklamayı haklı çıkaracak düzeyde bulunmadı. AİHM, Türkiye’nin olağanüstü hal durumunu dikkate alsa da bu önlemlerin gerekli olmadığını belirtti. AİHM, biri hariç (başvuru no. 29508/21) her bir başvurucuya manevi zarar ve masraflar için 5000 Euro olmak üzere 110 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Bu kararla birlikte, bu zamana kadar en az 1.224 hakim ve savcının hukuka aykırı şekilde tutuklandığına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.





























Yeşil’in diğer paylaşımında, “, 37 başvurucunun 15 Temmuz sonrası terör suçlamasıyla gözaltında tutulurken maruz kaldıkları kötü muamele ve insanlık dışı koşulları değerlendirdi. Başvurucular, özellikle aşırı kalabalık hücrelerdeki yaşam alanı eksikliği nedeniyle AİHS’in 3. maddesinin (insanlık dışı muamele yasağı), bazı başvurucular da aile ziyaretlerinin kısıtlanması ve özel yazışmaların kaydedilmesi nedeniyle de 8. maddesinin (özel ve aile hayatına saygı) ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. Mahkeme, 35 başvurucunun 3 metrekareden az yaşam alanına sahip oldukları dönem itibariyle 3. maddedeki, 5 başvurucunun da 8. maddedeki haklarının ihlaline karar verirken; 3-4 metrekare veya daha fazla yaşam alanına sahip dönemlerde 3. maddenin ihlal edilmediğine karar verdi. AİHM, başvuruculara maddi zarar taleplerini reddederken, manevi zarar için toplam 68,500 Euro ve masraflar için 26,440 Euro olmak üzere toplam 94,940 Euro ödenmesine karar verdi.” dedi.Diğer ihlal kararı için hukukçu Ufuk Yeşil şu ifadeleri kullandı;başvurucu, Çanakkale Cezaevi’nde örgüt üyeliği suçlamasıyla tutulurken, eşinin gönderdiği bir mektubun cezaevi idaresi tarafından kendisine teslim edilmemesi üzerine AİHM’e başvurmuştur. Mektup, resmi belge olmaması ve kaynağının doğrulanamaması nedeniyle cezaevi idaresi tarafından başvurucuya verilmemiştir. AİHM, yetkililerin müdahalenin gerekliliğini yeterli ve ilgili gerekçelerle açıklamadığını ve müdahalenin demokratik toplumda gerekli olmadığını belirterek bu müdahalenin başvurucunun özel yazışma hakkını (AİHS m. 8) ihlal ettiğine karar vermiştir. Başvurucu, maddi veya manevi tazminat isteminde bulunmak için öngörülen sürede talepte bulunmadığı için kendisine herhangi bir tazminat ödenmesine karar verilmemiştir.”Son olarak ise Yeşil, “başvurucu, DHKP/C üyesi olma suçlamasıyla yapılan yargılamanın gerekçeli karar eksikliği nedeniyle adil olmadığını iddia etmiştir. İlk yargılamada beraat eden Cömert, Yargıtay’ın beraatı bozması ve yeniden yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. AİHM, yerel mahkemelerin, özellikle E.K. ve Y.E isimli tanıkların soruşturma aşamasındaki ifadelerine dayanıp, duruşmada bu kişilerin ifadelerini geri çekmelerini dikkate almama nedenlerini yeterince açıklamadıklarını ve suçun maddi ve manevi unsurlarını gerekçelendirmeden karar verdiklerini tespit etmiştir. Bu nedenle Mahkeme, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. AİHM, başvurucunun maddi zarar talebini reddetmiş, ancak manevi zarar için 6.000 Euro tazminata hükmetmiştir. Masraf talepleri ise destekleyici belge sunulmaması nedeniyle reddedilmiştir. Bu karar aslında, bir yargılamanın nasıl baştan savma yapıldığının somut örneğidir! Bu kadar açık bir hukuksuzluk Yargıtay ve AYM tarafından da görmezden gelinmiş ve en son AİHM’den dönmüştür. Aradan geçen 11 yıl sonra, bu ihlal üzerine başvurucu yeniden yargılanacak ve beraat edecektir.” dedi.