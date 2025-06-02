AİHM’den Türkiye’ye hak ihlali dosyası yağmuru: Yalçınkaya kararına benzer 1000 başvuru daha!

Bold Medya'dan Özkan Yazar'ın haberine göre AİHM, Türkiye’ye yönelik hak ihlallerini içeren bu başvurular için de Yalçınkaya kararına benzer nitelikte değerlendirme yapılacağını belirtti. Mahkeme, tıpkı daha önceki Yalçınkaya başvurusunda olduğu gibi bu dosyalar için de tarafların ek gözlem sunmalarına gerek olmadığını bildirdi. Bu durum, mahkemenin Türkiye’deki insan hakları ihlallerine yönelik sistematik incelemesini derinleştirdiğini bir kez daha ortaya koydu.









AİHM Kararlarına Rağmen Israrla Süren Ayrımcılık





Hükümete Tepki: “Bu Kaçıncı 1000?”





“Herkes mi Haksız, Sadece Siz mi Haklısınız?”

Bir tek hükümetin savunmalarını yazan hukukçular mı haklı?”

AİHM’nin kararları, Türkiye’de başta KHK’lılar olmak üzere on binlerce kişinin yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması ihtimalini yeniden gündeme getiriyor.





AİHM’nin HUDOC sayfasında yayınlanan yeni grup başvurular şu şekilde:Bu başvurular; ByLock kullanımı, Bank Asya hesap hareketleri, sendika üyeliği ve dernek faaliyeti gibi gerekçelerle yapılan KHK sonrası ihraçlara dayalı yargılamalarla ilgili. AİHM, bu davalarda da tıpkı Yalçınkaya kararında olduğu gibi sistematik hak ihlalleri olduğunu değerlendiriyor.Türkiye hakkında verilen AİHM kararlarının uygulanmaması, hem Avrupa Konseyi nezdinde hem de uluslararası hukuk camiasında ağır eleştiriler alıyor. AİHM’den Türkiye’ye yönelik dosyalar adeta yağmur gibi yağarken, iktidar cephesi hâlâ infaz düzenlemelerinde “örgüt bağlantısı” bahanesiyle on binlerce kişiye yönelik ayrımcılığı sürdürme ısrarını sürdürüyor.Gelişmeleri değerlendiren hukukçular, binlerce başvurunun hâlâ aynı hukuki zeminde ilerlemesine dikkat çekti. Sosyal medyada hükümete tepki yağarken şu ifadeler kullanıldı: “Kaçıncı başvuru artık sayamıyoruz. AİHM bu kadar ihlal kararı verirken bir tek hükümet mi buluyor hukuku?”Kullanıcılar, kamu vicdanında şu soruları yüksek sesle dile getiriyor: “Herkes mi haksız? Bu kadar başvurucu, avukatları, uluslararası hukuk uzmanları, ihlal kararı veren AİHM yargıçları mı bilmiyor hukuku?Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise; AİHM’den 1000 dosyalık birkaç BALYA daha ! Bu kafayla daha çok balya balya dosya gelir. AİHM dövmekten beter ediyor resmen. Ben yargıç olsam 6 ay insan içine çıkamam ! ifadelerini kullandı.AİHM’in tebliğ ettiği yeni dosyalar, bu politikaların yalnızca iç hukuk açısından değil, uluslararası hukuk düzleminde de sürdürülemez olduğunun açık bir kanıtı niteliğinde.AİHM’den Türkiye’ye adeta yağmur gibi yağan dava dosyaları; tartışmalı infaz ve yargı uygulamalarının, adalet sisteminin üzerine çöken bir kriz haline geldiğini gözler önüne seriyor.