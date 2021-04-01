AİHM’den Türkiye'ye 2020'de 1,5 milyon Euro tazminat çıktı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasının denetimi sağlayan Avrupa Konseyi yıllık raporunu yayınladı.





Rapora göre Avrupa'daki devletler, Covid-19 salgınına rağmen AİHM kararlarını uygulama konusunda ilerleme kaydetti ama bununla birlikte güvenlik güçlerinin neden olduğu kötü muamele, ölüm, kötü tutukluluk koşulları veya hakların istismar edilmesiyle ilgili davalarda artış var.





Bununlar birlikte sistematik sorunların üstesinden gelmek için hükümetlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiği bilgisi de raporda yer alan bir başka önemli ifade.





Üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını "derhal ve tam olarak" uygulama yükümlülüğü taşıdığını belirten Komite, bu sorumluluğun "dostane bir talep değil, bağlayıcı bir gereklilik" olduğunu da raporda belirtti.



