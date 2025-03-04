AİHM’den yeni ihlal kararları: 51 eski hakim makul bir şüphe yokken tutuklandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM), 15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketi üyeliği iddiasıyla 51 yargıçla ilgili hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, yargı mensuplarının suç işlediklerine dair herhangi bir makul şüphe bulunmadığı halde tutuklandıklarını tespit etti.





Bold Medya'da yer alan habere göre AİHM, “Mert Elibol ve diğerleri” kararında 51 eski yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmederek manevi tazminat ile gider ve masraflar bağlamında 5 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.





Mahkeme, başvurucuların tutukluluklarının, Sözleşme’nin 5/1 maddesi anlamında kanunla öngörülen bir usule uygun olarak gerçekleşmediğini vurguladı.





Kararda söz konusu yargıçların suç işlediklerine dair herhangi bir makul şüphe bulunmadığı halde tutuklandıkları, ilk tutukluluklarını ve tutukluluk hallerinin devam etmesini haklı çıkarmak için ilgili ve yeterli nedenlerin bulunmadığı, tutukluluk sürelerinin çok uzun olduğu, tutukluluk incelemelerinin duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.