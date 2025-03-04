Samanyolu Haber /Dünya / AİHM’den yeni ihlal kararları: 51 eski hakim makul bir şüphe yokken tutuklandı /04 Mart 2025 16:37

AİHM’den yeni ihlal kararları: 51 eski hakim makul bir şüphe yokken tutuklandı

AİHM, Hizmet Hareketi'ne üyelik iddiasıyla ihraç edilen 51 eski yargı mensubunun haksız yere, hiçbir makul şüphe yokken tutuklandığını kaydederek tazminata hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM), 15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketi üyeliği iddiasıyla 51 yargıçla ilgili hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, yargı mensuplarının suç işlediklerine dair herhangi bir makul şüphe bulunmadığı halde tutuklandıklarını tespit etti.

5 Bin Euro Tazminat Ödenecek

Bold Medya'da yer alan habere göre AİHM, “Mert Elibol ve diğerleri” kararında 51 eski yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmederek manevi tazminat ile gider ve masraflar bağlamında 5 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Tutuklulukları Usule Uygun Gerçekleşmedi

Mahkeme, başvurucuların tutukluluklarının, Sözleşme’nin 5/1 maddesi anlamında kanunla öngörülen bir usule uygun olarak gerçekleşmediğini vurguladı.

Suç İşlediklerine Dair Herhangi Bir Makul Şüphe Yok

Kararda söz konusu yargıçların suç işlediklerine dair herhangi bir makul şüphe bulunmadığı halde tutuklandıkları, ilk tutukluluklarını ve tutukluluk hallerinin devam etmesini haklı çıkarmak için ilgili ve yeterli nedenlerin bulunmadığı, tutukluluk sürelerinin çok uzun olduğu, tutukluluk incelemelerinin duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.
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