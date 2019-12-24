AİHM ''derhal tahliye edin'' demişti!

İstanbul Taksim Meydanı'nın yanındaki Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmemesi için 2013 yılının mayıs-haziran aylarında düzenlenen protesto eylemlerinin finansörü olduğu iddiası ile 784 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala ve 15 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.





Duruşmada, savcının, Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi yönündeki mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluğa devam kararı verdi.





Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olan Mevlüt Saldoğan'ın aralarında bulunduğu polislerin ve Hazine'nin müdahillik taleplerinin de kabulüne karar verdi.





POLİSLER: SANIKLARI ŞİDDET İÇERİKLİ OLAYLARDA GÖRMEDİK





Duruşmada dinlenen tanık polisler, protestolar sırasında sanıkları şiddet içerikli olaylarda ve yardım alırken görmediklerini belirtti.





Avukatlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararı doğrultusunda Osman Kavala'nın tahliyesini talep etti.





Avukatlar ayrıca Hazine'nin hükûmeti temsilen katılma talebinde bulunmasının mümkün olmadığını ve talebin reddedilmesi gerektiğini savundu.





"BU İDDİANAME SUÇSUZ OLDUĞUMU GÖSTEREN BİR BELGELDİR"





Mahkemede savunma yapan Osman Kavala, önceki celselerde Gezi protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek, "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları bir kaynak aktarmadığımızı gösterdi." dedi.

İşadamı Osman Kavala, AİHM kararına rağmen tahliye edilmedi.

"Bu iddianame suçluluğumu değil, suçsuz olduğumu gözler önüne süren bir belgedir." diyen Kavala, "26 tahliye talebim, benzer gerekçelerle reddedildi. Özgürlüğümün değeri evrensel normlara dayanıyor. AİHM kararı da bunu gösteriyor. Bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamaya son verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



AİHM "HAK İHLALİ VAR; DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ" DEMİŞTİ





AİHM 10 Aralık'ta Osman Kavala hakkında hak ihlali kararı vermişti.





Mahkeme, 'yetkililerin, başvurucunun ilk ve devam eden duruşma öncesi tutukluluğunun makul şüpheye dayanan tarafsız bir değerlendirme sonucunda olduğunu gösteremediği' tespitini yaparak Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar vermişti.





Davada sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" iddiası ile müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.





İddianamede 746 müşteki yer alıyor. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 61'inci hükûmetin bakanları çekiyor.



