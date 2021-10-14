AİHM’e hak ihlali başvurusunda Türkiye zirveye koşuyor

AKP’nin yönettiği Türkiye’de 15 Temmuz sonrası daha da artan hak ihlalleri AİHM’e yansıdı. AİHM, 30 Eylül 2021 itibarıyla mahkemede karara bağlanmayı bekleyen derdest dosyalarla ilgili istatistik paylaştı.







Bold'un haberine göre AKP Hükumeti, 15 Temmuz sonrası 125 bin ihracın AİHM önüne gitmesini engellemek için OHAL Komisyonunu kurdu. OHAL Komisyonu nedeniyle haksız şekilde kamu görevinden ihraç edilen binlerce kişinin AİHM’e gitmesi önlendi. Ancak bu durum bile Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giden başvuruları azaltmaya yetmedi. Türkiye, Rusya’dan sonra AİHM’de en fazla başvurusu olan ülke oldu.





AİHM’nin yayınladığı rakamlara göre halen mahkemede 68.450 derdest(devam eden dava) dosya bulunuyor. Mahkemede en fazla davası bulunan ülke 15.300 ile Rusya olurken, Türkiye 2’nci sırada yer alıyor. AİHM’de Türkiye’den yapılan 14.900 başvuruyla 2’nci sırada bulunuyor. Türkiye’yi 11.200 dosyayla Ukrayna, 6.350 başvuruyla Romanya takip ediyor.





TÜRKİYE’DEN GELEN DAVALARDA ARTIŞ







AİHM’nin 31 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı rakamlara göre Türkiye’nin karara bağlanmayı bekleyen davalarında artış oldu. 31 Aralık 2020’de bekleyen davaların yüzde 22.4’ü Rusya’dan yüzde 18.1’i ise Türkiye’den gelen başvurular oluşturdu. Türkiye’den gelen başvuruların oranı yüzde 21.8’e yükseldi.





İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ EN FAZLA İHLAL EDEN ÜLKE OLDU





AİHM’nin 2020 raporuna göre ise, geçen yıl en çok mahkum edilen ülke Rusya oldu. Rusya’nın ardından, ikinci sırayı Türkiye aldı. Türkiye 2019’da olduğu gibi 2020’de ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal eden Avrupa ülkesi olmayı başardı.





ARTIŞIN SEBEBİ





Euronews’in haberine göre 2019’dan geçen yılın sonuna kadar, Türkiye’den gelen başvuruları yüzde 27 oranında arttı. AİHM Başkanı Robert Spano, bu artışın, Türkiye’de 15 Temmuz sonrası Türk mahkemelerinde görülen davaların sonuçlanmaya başlanmasından kaynaklandığını açıkladı.





AİHM’de ülkeler aleyhine yapılan ve derdest olan dosyalar şöyle:





Yüzde Dersdest Dosya Sayısı





Rusya Yüzde 22.4 15.300





Türkiye Yüzde 21.8 14.900





Ukrayna Yüzde 16.4 11.200





Romanya Yüzde 9.3 6.350





İtalya Yüzde 5.5 3.750





Polonya Yüzde 3.2 2.200





Sırbistan Yüzde 3.1 2.150





Azerbaycan Yüzde 3.1 2.150





Yunanistan Yüzde 2 1.400





Ermenistan Yüzde 2 1.350





Diğer ülkeler Yüzde 11.2 7.700