Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’e hak ihlali başvurusunda Türkiye zirveye koşuyor /14 Ekim 2021 13:09

AİHM’e hak ihlali başvurusunda Türkiye zirveye koşuyor

Türkiye, AİHM’e en fazla hak ihlali başvurusu yapılan ülkeler arasında Rusya’nın ardından ikinci oldu. AİHM’de karara bağlanmayı bekleyen 68 bin 450 davanın yüzde 21.4’ünü yani 14 bin 900’ünü Türkiye’den gelen hak ihlali başvuruları oluşturdu. Rusya, 15 bin 300 dosyayla AİHM’de en fazla davası olan ülke oldu.

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AKP’nin yönettiği Türkiye’de 15 Temmuz sonrası daha da artan hak ihlalleri AİHM’e yansıdı. AİHM, 30 Eylül 2021 itibarıyla mahkemede karara bağlanmayı bekleyen derdest dosyalarla ilgili istatistik paylaştı.

Bold'un haberine göre AKP Hükumeti, 15 Temmuz sonrası 125 bin ihracın AİHM önüne gitmesini engellemek için OHAL Komisyonunu kurdu. OHAL Komisyonu nedeniyle haksız şekilde kamu görevinden ihraç edilen binlerce kişinin AİHM’e gitmesi önlendi. Ancak bu durum bile Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giden başvuruları azaltmaya yetmedi. Türkiye, Rusya’dan sonra AİHM’de en fazla başvurusu olan ülke oldu.

AİHM’nin yayınladığı rakamlara göre halen mahkemede 68.450 derdest(devam eden dava) dosya bulunuyor. Mahkemede en fazla davası bulunan ülke 15.300 ile Rusya olurken, Türkiye 2’nci sırada yer alıyor. AİHM’de Türkiye’den yapılan 14.900 başvuruyla 2’nci sırada bulunuyor. Türkiye’yi 11.200 dosyayla Ukrayna, 6.350 başvuruyla Romanya takip ediyor.

TÜRKİYE’DEN GELEN DAVALARDA ARTIŞ

AİHM’nin 31 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı rakamlara göre Türkiye’nin  karara bağlanmayı bekleyen davalarında artış oldu. 31 Aralık 2020’de bekleyen davaların yüzde 22.4’ü Rusya’dan yüzde 18.1’i ise Türkiye’den gelen başvurular oluşturdu. Türkiye’den gelen başvuruların oranı yüzde 21.8’e yükseldi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ EN FAZLA İHLAL EDEN ÜLKE OLDU

AİHM’nin 2020 raporuna göre ise, geçen yıl en çok mahkum edilen ülke Rusya oldu. Rusya’nın ardından, ikinci sırayı Türkiye aldı. Türkiye 2019’da olduğu gibi 2020’de ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal eden Avrupa ülkesi olmayı başardı.

ARTIŞIN SEBEBİ

Euronews’in haberine göre 2019’dan geçen yılın sonuna kadar, Türkiye’den gelen başvuruları yüzde 27 oranında arttı. AİHM Başkanı Robert Spano, bu artışın, Türkiye’de 15 Temmuz sonrası Türk mahkemelerinde görülen davaların sonuçlanmaya başlanmasından kaynaklandığını açıkladı.

AİHM’de ülkeler aleyhine yapılan ve derdest olan dosyalar şöyle:

Yüzde                Dersdest Dosya Sayısı

Rusya      Yüzde 22.4        15.300

Türkiye   Yüzde 21.8       14.900

Ukrayna  Yüzde 16.4     11.200

Romanya Yüzde 9.3      6.350

İtalya        Yüzde 5.5     3.750

Polonya    Yüzde 3.2     2.200

Sırbistan   Yüzde 3.1     2.150

Azerbaycan  Yüzde 3.1  2.150

Yunanistan   Yüzde 2     1.400

Ermenistan   Yüzde 2     1.350

Diğer ülkeler  Yüzde 11.2  7.700
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