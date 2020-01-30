Samanyolu Haber /Dünya / AİHM, Fransa'yı bakın hangi konuda mahkum etti /30 Ocak 2020 19:57

AİHM, Fransa'yı bakın hangi konuda mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hapishane koşulları nedeniyle Fransa'yı manevi tazminata mahkum etti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle Fransa'yı manevi tazminata mahkum etti. AİHM, Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu.

Euronews'un haberine göre; AİHM, 32 mahkumun, hapishane koşullarına ilişkin Fransız hükümetine karşı açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Fransız hükümetini "etkili başvuru hakkı", "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele" maddelerine dayanarak haksız buldu.

Tutukluluk süresince mahkumlara ayrılan 3 metrekarelik hücrelerin standartların altında olduğuna hükmedilen kararda, mahkumların tuvalet kullanımında da mahremiyetin sağlanmamasının durumu ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

Kararda, 3 metrekareden geniş olan hücrelerin ise tutukluluk için uygun koşulları taşımadığı, hareket ve faaliyet özgürlüğünü kısıtladığı belirtildi. Mahkeme, Fransa'daki hapishanelerdeki aşırı doluluk oranlarının yapısal sorunların varlığını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Fransız hükümetine hapishanelerdeki aşırı doluluk oranlarını azaltacak ve tutukluluk şartlarını iyileştirecek önlemler almasını tavsiye etti.

AİHM, Fransa'nın davacılara 4 bin euro ile 25 bin euro arasında değişen tutarda manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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