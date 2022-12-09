Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Fransa'yı mahkum etti /09 Aralık 2022 13:22

AİHM, Fransa'yı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 3 sığınmacı ailenin barınma taleplerinin zamanında yerine getirilmemesine ilişkin dün verdiği kararla Fransa'yı suçlu buldu.

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AİHM, dün verdiği kararda, 3 sığınmacı ailenin acil barınma taleplerinin dikkate almayan Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, Fransa'nın 3 aileye ayrı ayrı 5 bin avro ve mahkeme masrafları için toplam 7 bin 150 avro ödemesine karar verdi.

İkisi Kongolu, biri Gürcü toplam 3 aile, sığınma talebiyle 2018'de Fransa'ya gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Haute-Garonne Valiliği, 3 aileye sığınma hakkı vermiş ancak barınma taleplerine karşılık vermemişti.

Bunun üzerine, 3 aile Toulouse mahkemesine ayrı ayrı başvurmuştu. Toulouse mahkemesi, sığınmacılara kalacak yer konusunda yardımcı olunmasına karar vermiş, ancak Haute-Garonne Valiliği kararı yerine getirmemişti.

AİHM'in 2018'de aldığı geçici kararın akabinde, 3 ailenin barınma talepleri yerine getirilmişti.
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