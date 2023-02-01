Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, gazeteci Abdullah Kılıç’ın başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti /01 Şubat 2023 14:15

AİHM, gazeteci Abdullah Kılıç’ın başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz sonrası tutuklanan kapatılan Meydan gazetesinin eski yazarı Abdullah Kılıç’ın başvurusunu karara bağladı. Türkiye’yi özgürlük ve güvenlik hakları ile ifade hürriyeti hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum eden AİHM, Kılıç'a 13 bin 375 Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

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AİHM, 26 Temmuz 2016’da tutuklanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Koordinatörü ve kapatılan Meydan gazetesi köşe yazarı Abdullah Kılıç’ın başvurusunu karara bağladı.

Tr724’den Ensar Nur’un haberine göre AİHM, gazeteci Abdullah Kılıç’ın suç işlediğine dair kuvvetli şüphe olmamasına rağmen tutuklu yargılanmasının hukuksuz olduğunu belirtti. Türkiye’nin Kılıç’ın özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü haklarının ihlal ettiğine hükmetti.

Abdullah Kılıç, 8 Mart 2018 tarihli bir kararla İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kılıç’ın 9 Ekim 2015 ve 26 Şubat 2016 tarihleri arasında Meydan gazetesindeki 6 köşe yazısı; sosyal medya hesabından atılan 7 tweet; Bank Asya’da hesabının bulunması ve “Fuat Avni” hesabından atılan bir tweet mahkumiyetine delil olarak gösterilmişti.

Kılıç’ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın 31 Mart 2017 tarihli ilk duruşmasında 21 gazeteci hakkında tahliye kararı verilmiş, ancak Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 13 gazeteci, cezaevinden salıverilmeden cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Kılıç’ın da olduğu gazetecileri tahliye eden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimlerini ve tahliye edilmesini talep eden Cumhuriyet savcısını görevden almıştı.

AYM TAHLİYE SONRASI TUTUKLULUĞA HAK İHLALİ DEMİŞTİ
Anayasa Mahkemesi, 8 Ocak 2020’de gazeteci Abdullah Kılıç’a tutuklu yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesinin ardından cezaevi çıkışında gözaltına alınarak ikinci kez tutuklanması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlâl edildiği gerekçesiyle 25 bin TL tutarında tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Yüksek mahkeme, Kılıç’ın başvurusundaki diğer iddiaların ise kabul edilemez olduğuna karar vermişti.
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