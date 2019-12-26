Samanyolu Haber /Gündem / AİHM geç kalıyor /26 Aralık 2019 09:51

AİHM geç kalıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlâl kararının ardından yapılan Osman Kavala’nın duruşmasında konsoloslar ve Avrupalı siyasetçiler de vardı.

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Duruşmayı salonda takip etmek için Strazburg’tan İstanbul’a seyahat eden AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Duruşma sırasında ifade veren şahitlardan ikisinin Kavala adından hiç bahsetmemesinin “çok şey söylediğini” ifade ederek, savcının “pasif” rol oynamasının da kendisini şaşırttığını dile getirdi. Türkiye’de AİHM’in önemli dâvâlarda yeterince hızlı hareket etmediği hakkında şikayetler duyduğunu da ifade eden Lagodinsky, bu durumu Strazburg’a taşıyacağını ifade etti. AİHM’in Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet gazetesi ve Kavala dâvâlarındaki tutukluluklara yönelik itirazlara dair karar vermesi bir yılı aşkın süre almıştı. Lagodinsky, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili olarak, “Türkiye’de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özellikle Kürtler olmak üzere tüm azınlıklara yapılan muamelede değişimler olmadığı sürece fazla umut görmüyorum” diye konuştu.

İnsan hakları yok sayılamaz

T24’ün haberine göre, insan haklarının yok sayılamayacağını belirten Lagodinsky şöyle konuştu: “AİHM’in Kavala hakkında verdiği karara baktığımızda çok önemli bir şey söylediğini görüyoruz; Bir hükümet olarak insan haklarını istediğiniz zaman yok sayamazsınız. Kararda ”art niyet”ten bahsediliyor.  OHAL var deyip insan haklarını yok sayıp istediğinizi yapamazsınız. İnsan hakları böyle işlemiyor, İnsan Hakları Anlaşması böyle işlemiyor. AİHM bunu açıkça ifade etti. Bu bence sadece Türkiye’ye değil, Avrupa’daki bütün demokrasilere bir uyarı; Çok zor şartlarda bile medeni hakları yok sayamazsınız. Onlar her zaman vardır. Birini sadece siyasi görüşleriniz uymuyor diye alıp, iki yıl boyunca hapse tıkamazsınız. Bu Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olarak itibarına zarar veriyor ve benim gibi Türkiye’nin Avrupa’da olmasını destekleyenlerin bunu yapmaya devam etmesini zorlaştırıyor.”
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