Samanyolu Haber /Gündem / AİHM gözaltında avukatsız ifade almayı hak ihlali saydı /19 Eylül 2019 16:28

AİHM gözaltında avukatsız ifade almayı hak ihlali saydı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 4 günlük gözaltı süresinde avukatı ile görüştürülmeden ifadesi alınan ve terör örgütü üyeliğinden ceza verilen kişinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

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Hamdiye Akdağ, 2003 yılında PKK terör örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. 


4 gün boyunca gözaltında tutulan Akdağ’ın avukatıyla görüşmesine izin verilmedi. İfadesi bu şekilde alınan Akdağ’a terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.  Karar 2010 yılında Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

 
Akdağ, adil yargılanmadığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) müracaat etti. 


AİHM, 4 günlük gözaltı suresinde avukat ile görüştürülmeden ifadesi alınan ve terör örgütü üyeliğinden cezalandırılan başvurucunun adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

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