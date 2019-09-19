AİHM gözaltında avukatsız ifade almayı hak ihlali saydı

Hamdiye Akdağ, 2003 yılında PKK terör örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
4 gün boyunca gözaltında tutulan Akdağ’ın avukatıyla görüşmesine izin verilmedi. İfadesi bu şekilde alınan Akdağ’a terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar 2010 yılında Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.
Akdağ, adil yargılanmadığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) müracaat etti.
AİHM, 4 günlük gözaltı suresinde avukat ile görüştürülmeden ifadesi alınan ve terör örgütü üyeliğinden cezalandırılan başvurucunun adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.