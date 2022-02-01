Samanyolu Haber /Gündem / AİHM: HDP’li 40 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması anayasaya aykırı /01 Şubat 2022 13:55

AİHM: HDP’li 40 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması anayasaya aykırı

AİHM, Demirtaş'ın da aralarında olduğu 40 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu. Yüksek mahkeme, HDP'li vekillerin ifade özgürlüklerinin de ihlal edildiğine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM, 2016 yılında dokunulmazlıkları kaldırılan ve aralarında eski HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da olduğu 40 HDP’li milletvekilinin başvurusunu karara bağladı.

Yüksek mahkeme, 40 HDP milletvekilinin başvurusunda bir kez daha dokunulmazlıkların Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına hükmetti.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ’

AHİM, vekillerin ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğine karar verdi.

Kararı, Selahattin Demirtaş’ın avukatı Benan Molu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da bu kararla birlikte tüm HDP’li vekillerin tahliye edilmesi ve yargılamaların sil baştan yapılması gerektiğine dikkat çekti.


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