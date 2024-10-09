Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Hozan Canê davasında Türkiye’yi tazminata mahkûm etti /09 Ekim 2024 20:16

AİHM, Hozan Canê davasında Türkiye’yi tazminata mahkûm etti

Kürt sanatçı Hozan Canê’nin başvurusunu karara bağlayan AİHM, 'düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini' belirterek Türkiye'yi tazminata mahkûm etti. Canê, CB'ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve Türkiye’deki hukuk yolları tüketildiği için 2021 yılında AİHM'e başvurmuştu.

SHABER3.COM

Velev'de yer alan habere göre Kürt sanatçı Hozan Canê’nin başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiğine hükmetti.

Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve Türkiye’deki hukuk yolları tüketildiği için 2021 yılının Mart ayında AİHM’e taşınan davadaki “Hak ihlali” kararı sonrası Velev’in sorularını yanıtlayan Canê’nin avukatı Newroz Akalan, “Hozan Canê Türkiye’de iki davadan yargılanmıştı.

Bunlardan biri de Cumhurbaşkanına hakaret davasıydı. Davaya konu olan olay ise müvekkilimin sosyal medyada ‘like’ yaptığı bir karikatürdü. Bu dava sonuçlandı ve ceza verildi. Hükmün açıklanmasının ileri bırakılması kaydıyla ertelendi. Yaptığımız itirazlar Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil reddedildi” dedi.

AİHM’DEN HAK İHLALİ VE TAZMİNAT KARARI

Türkiye’deki hukuki yollardan netice alınamayınca davayı MLSA işbirliği ile AİHM’e götürdüklerini kaydeden Akalan, AİHM’in “Düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” yönünde karar verdiğini ve Türkiye’yi tazminata mahkûm ettiğini belirtti.

Avukat Akalan, AİHM kararıyla birlikte müvekkili Hozan Canê’nin dosyası ile davanın yeniden görülmesi ve beraat kararı için harekete geçeceklerini sözlerine etkiledi.

‘KARARA ÇOK SEVİNDİM, ESAS HAKARETE BEN MARUZ KALDIM’

Karar sonrası Velev‘e konuşan Hazan Canê,  “Karara çok sevindim. Mazlumdum, haklıydım. Esas hakarete ben maruz kaldım. Çektiğim işkenceler ve hukuksuzluklar bana kaldı. Diğer davalarımı da AİHM’e götüreceğim. Bu sonucun diğer mazlum insanların davaları için emsal olmasını diliyorum. Bu vesile ile hukuk savaşımda yanımda olan avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki davalar için de iyi bir çalışma sürdüreceğime eminim” dedi.

‘ERDOĞAN’A HAKARET ETMEDİM, AİLE TERBİYEMİZ MÜSAADE ETMEZ’

24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP’nin çalışmalarına katılmak üzere gittiği Edirne’den İstanbul’a dönmek üzereyken gözaltına alınan ve uzun tutukluluk sürecinden sonra serbest bırakılan Kürt sanatçı Hozan Canê, verdiği bir söyleşide bu konuya da değinmişti.

Cumhurbaşkanına ve Atatürk’e haraketle suçlanınca şaşkınlığını gizleyemediğini belirten sanatçı, şunları kaydetmişti:

“Öyle bir şey yoktu. Hele Atatürk’e hakaret… Ben saygı duyuyorum, ülkesine gerçekten iyi şeyler yapmış. Olmuş bitmiş, minnetim yok. Hem benim aldığım aile terbiyesinde ölüye hakaret, sövmek yok. Yani isterse yüz yıl versinler…

Erdoğan’a da hakaret etmedim. Ama bir buçuk yıl ceza aldım. Erdoğan’ın yer aldığı (eleştirel) bir karikatürü beğenmişim. Hakaret de bu. Ben Erdoğan’a da sövmedim, benim aile terbiyem izin vermez. Yani onların İçişleri Bakanı kendi halkına, vekillerine çok çirkin sözler söylüyor, onların aile terbiyesidir. Bizim aile terbiyemizde Erdoğan’a da, kimseye de sövmeyiz. Ağır eleştiriler yaparız, ama öyle sövme, küçük düşürme, hakaret etme anlamında bir terbiye görmedik biz.”

VEYSEL OK, KARARIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), savunmanlığını MLSA üstlendiği müzisyen Hozan Canê’nin Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ceza verilmesini ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi ve Türkiye’ye tazminata mahkum etti. Kararı MLSA’nın portalında değerlendiren MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, kararın önemini vurguladı.

Hozan Canê adıyla bilinen Kürt müzisyen Saide İnaç hakkında Facebook sayfasında paylaştığı iddia edilen bir karikatürde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 2019 yılında dava açıldı. Davaya bakan Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesi, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan İnaç’a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakan Mahkeme, İnaç’ın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

HABERİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM, Hozan Canê davasında Türkiye’yi tazminata mahkûm... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:46