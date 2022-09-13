AİHM: İki hakim haksız yere tutuklandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aralarında Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ömer Köse ve Hidayet Karaca’nın da bulunduğu tutukluların tahliyesine karar veren hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in tutukluluk hallerinin hukuka aykırı olduğuna karar verip Türkiye’yi mahkum etti.





Bu kararla Hizmet Haraketi’nin terör örgütü ilan edildiği Yargıtay kararının da hukuka aykırı olduğu ortaya konuldu.





TÜRKİYE 5’ER BİR EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

AİHM, “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamında aralarında Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ömer Köse ve Hidayet Karaca’nın da bulunduğu tutuklu isimlerin tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in ilk tutukluluk hallerinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kararda şunlar vurgulandı: “…Hakim Mustafa Başer ve Metin Özçelik’in, PDY soruşturması şüphelilerinin avukatlarının, bağımsız ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle sulh ceza hakimliklerine dair reddi hakim taleplerinin kabulü ve şüphelilerin tahliyesi şeklinde verdikleri yargısal kararlardan yola çıkarak tutuklamaya esas teşkil eden Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasındaki şüphelilerle irade birliği içerisinde bulundukları iddiasına herhangi bir somut eylem gösterilmeden, açığa alınmalarının ardından dönemin HSYK müfettişlerinin talebi üzerine tutuklanmaları, usuli açıdan ise hakimlerin tutuklanma işlemlerinin gerektirdiği kanuni koşullara uyulmaması nedeniyle özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine…”





Hakimlerin suç işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığına karar veren AİHM, hakimlerin özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine kanaat getirip Türkiye’yi 5’er bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.



