AİHM: İki hakim haksız yere tutuklandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aralarında Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ömer Köse ve Hidayet Karaca’nın da bulunduğu tutukluların tahliyesine karar veren hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in tutukluluk hallerinin hukuka aykırı olduğuna karar verip Türkiye’yi mahkum etti.
Bu kararla Hizmet Haraketi’nin terör örgütü ilan edildiği Yargıtay kararının da hukuka aykırı olduğu ortaya konuldu.
TÜRKİYE 5’ER BİR EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK
AİHM, “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamında aralarında Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ömer Köse ve Hidayet Karaca’nın da bulunduğu tutuklu isimlerin tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in ilk tutukluluk hallerinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kararda şunlar vurgulandı: “…Hakim Mustafa Başer ve Metin Özçelik’in, PDY soruşturması şüphelilerinin avukatlarının, bağımsız ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle sulh ceza hakimliklerine dair reddi hakim taleplerinin kabulü ve şüphelilerin tahliyesi şeklinde verdikleri yargısal kararlardan yola çıkarak tutuklamaya esas teşkil eden Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasındaki şüphelilerle irade birliği içerisinde bulundukları iddiasına herhangi bir somut eylem gösterilmeden, açığa alınmalarının ardından dönemin HSYK müfettişlerinin talebi üzerine tutuklanmaları, usuli açıdan ise hakimlerin tutuklanma işlemlerinin gerektirdiği kanuni koşullara uyulmaması nedeniyle özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine…”
Hakimlerin suç işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığına karar veren AİHM, hakimlerin özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine kanaat getirip Türkiye’yi 5’er bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.
TAZMİNAT AZ, İFADE ÖZGÜRLÜKLERİ DE İHLAL EDİLDİ
Hakimler Ranzoni ve Koskelo, iki hakime 5 bin Euro tazminatın yetersiz olduğunu, haksız tutuklanan hakimlerin her birine 16 bin euro tazminat ödenmesi gerektiği yönünde oy kullandı. İki hakim muhalefet şerhinde, “Bu bağlamda, başvuranların yargılama öncesi tutukluluklarının, 5 § 1 maddesi anlamında yasal olmadığını ve cezai suç işlediklerine dair makul bir şüpheye dayanmadığını ve cezai mahkumiyetlerine kadar 2 yıl sürdüğünü akılda tutmakta fayda vardır.” dedi. Hakim Kuris ise, hakimler Özçelik ve Başer’in ifade özgürlüğü hakkının da ihlaline karar verilmesi gerektiğini kaydetti.
HAKİMLER TÜM TUTUKLULARIN TAHLİYESİNE KARAR VERMİŞTİ
22 Temmuz 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “casusluk, yasa dışı dinleme, 25 Aralık kumpası, Selam Tevhid kumpası, Tahşiye grubuna yönelik kumpas ve emniyetteki paralel yapı” soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan, aralarında eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Erol Demirhan, Serdar Bayraktutan ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da bulunduğu isimlerin yanı sıra Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in tahliye dilekçeleri 29.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Metin Özçelik’e sunulmuştu.
Savcıların ve Sulh Ceza Hakimlerinin Metin Özçelik’i yargılamada yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddetmesi sonucunda, Özçelik İstanbul Adliyesi’nde görevli tüm sulh ceza hakimlerinin reddine karar vermiş, tahliye dilekçelerini İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iletmişti. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olan Mustafa Başer de tahliye taleplerini değerlendirmiş, ardından “Paralel Yapı” soruşturmalarında tutuklu tüm isimlerin tahliyesine karar vermişti.
YARGITAY, İKİ HAKİME 10’AR YIL HAPİS CEZASI VERDİ
HSYK, tutukluların reddi hakim talebini kabul eden hakim Metin Özçelik ile tutukluları serbest bırakan Mustafa Başer hakkında inceleme başlatmış ve açığa almıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Nisan 2015’te Metin Özçelik’in, 1 Mayıs 2015’te Mustafa Başer’in tutuklanmasına karar vermişti. HSYK 2. Dairesi de 21 Ocak 2016’da Metin Özçelik ve Mustafa Başer’in meslekten ihracına karar vermişti. 24 Nisan 2017’de Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “terör örgütü üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından hakimlere 10’ar yıl hapis cezası vermişti.
BU KARARLA HİZMET HAREKETİ’NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında açılan kamu davasında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 24.04.2017 tarih ve 2015/3 Esas 2017/3 Karar sayılı kararı ile sanıkların Hizmet Hareketi’ne üye olmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından mahkumiyetlerine hükmetmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 26.09.2017 tarih ve 2017/956 Esas 2017/370 Karar sayılı kararı ile onanarak kesinleşen bu kararda Hizmet Hareketi’nin silahlı bir terör örgütü olduğu öne sürülmüştü. Hizmet Hareketi’ne yönelik tüm yargılamalar bu kararın üzerine inşa edilmişti.