AİHM’in hak ihlali kararı verdiği KHK'lı Yasin öğretmen beraat etti

15 Temmuz’dan 40 gün sonra, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları yüzünden tutuklanıp suçu ve suçluyu övmekten 7 ay 15 gün hapse mahkum olan Yasin Özdemir, AİHM’in geçen yıl aralık ayında verdiği ‘hak ihlali’ kararı nedeniyle Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı.







Tek celselik duruşmada savcı, AİHM kararına atıf yaparak, Yasin Özdemir’in beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Yasin öğretmenin beraatine hükmetti. Hüküm, 29 Eylül’de yayınlanan gerekçeli kararla kesinleşti.





Kararda, AİHM’in altını çizdiği kriterlere yer verilerek suç unsurunun oluşmadığı kayda geçirildi.





“MÜCADELE EDİNCE SONUÇ ALINIYOR”

Halen Adana’da ikamet eden Yasin Özdemir, 6 yıl sonra gelen beraat kararını Bold Medya’ya değerlendirdi. “Mücadele edince hemen olmasa da sonuç alınıyor. Bunu yaşayarak görmüş olduk.” diyen Yasin öğretmen, kararın mağdur olan herkes için emsal oluşturması dileğinde bulundu.





65 GÜNÜN HESABINI SORACAK

Yasin Özdemir, haksız tutukluluk ve terörist damgası yemenin hesabını sormakta kararlı. İlk olarak hapiste yatırıldığı 63 gün ile 2 günlük gözaltının tazmini için başvurmaya hazırlanan Özdemir, avukatıyla detaylı bir çalışma yapacağını söyledi. Yasin Özdemir, “Terörist diye yaftalandık, dışlandık, hedef gösterildik. Bu suçlamaları yapanlarla, bana terörist diyen herkesle hesaplaşmak istiyorum. Kimsenin yaptığı, yazdığı yanına kar kalmasın. Herkese ibret olsun.” ifadelerini kullandı.





GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYOR

15 Temmuz öncesinde Isparta Altınbaşak Koleji’nde çalışan Yasin öğretmenin lisansı, onbinlerce meslektaşıyla birlikte bir OHAL kararnamesiyle iptal edildi. Branşında yaptığı onlarca iş başvurusunun kararnameye takıldığından yakınan Özdemir, bulduğu günü birlik işlerle geçinmeye çalışıyor.





Kararnamelerle gasp edilen hakları için çalmadık kapı bırakmadığını anlatan Yasin öğretmen, hukuki çerçevede mücadeleyi sürdüreceğini belirtiyor.







