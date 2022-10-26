AİHM’in hakkında hak ihlali kararı verdiği ihraç hakime Barodan haksızlık

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan ihraç edildikten sonra avukatlık için İstanbul Barosu’na başvuran hakim İbrahim Kozan’a haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Avukatlık başvurusunun aynı tarih ve sayı ile hem kabul edildiğini hem de reddedildiği tespit eden Kozan, Twitter hesabından baroya tepki gösterdi.





Bold’a konuşan Kozan, “Avukatlık başvurum ile ilgili İdare Mahkemesi red kararı verdi. Bireysel başvuru için AYM dilekçesi yazarken evraklarda bir şey fark ettim. İstanbul Barosu’na ilk başvurumda önce kabul kararı verilmiş, evrak imzalanmış. Sonrasında ne oldu ise aynı tarih ve sayı ile başka bir karar vermişler, red kararı verilmiş. İstanbul Barosu bir kararda kabul diyor, diğerinde red diyor. Her iki kararın tarih ve sayı numarası aynı.” dedi.





İstanbul Barosu’nun verdiği ıslak imzalı kabul kararının, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan ve yok sayarak aynı tarih ve sayı ile neden değiştirildiğini soran Kozan, Baronun yönetim kuruluna şu soruyu yöneltti: “Taraflarınızca imzalanan ve imzalandığı an resmi belge sıfatı kazanan bir belgeyi gizleyerek TCK 205’de düzenlenen resmi belgeyi gizleme suçunu işlemiş olmadınız mı?”





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2015 yılında Hukuk Medeniyeti adlı Facebook gurubunda 17 Aralık soruşturmalarını yürüten yargı mensuplarının ihraç edilmelerine ilişkin Hakimler Savcılar Yüksel Kurulu’nu eleştiren bir haberi paylaşan hakim İbrahim Kozan’a disiplin cezası verilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saymış, Kozan’a 10 bin euro tazminat ödenmesine hükmetmişti.



