AİHM’in Yunanistan'ı 'geri itmeler' için mahkum etmesi emsal oluşturacak mı?

AİHM ne karar vermişti?





Euronews'ingöre, AİHM, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenleri taşıyan bir botu geri itmesi sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğu olaya ilişkin davada, Atina’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar vermişti.AİHM’e başvuruyu yapan dernekler içinde yer alan Yunan Mülteciler Konseyi avukatı Maria Papamina, Atina’da düzenlenen ortak basın toplantısında “geri itmelerin” “uluslararası hukuk aykırı olduğunu” belirterek, “AİHM'nin bu kararının ardından, Yunan adaleti davayı yeniden açmak ve sorumluları cezalandırmak zorunda kalacak.” dedi.Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun Yunanistan Şubesi adına davaya taraf olan Profesör Konstantinos Tsitselikis ise, “bu dava Ege ve Meriç’teki geri itmelerle ilgili önemli emsal oluşturacak.” dedi.AİHM, Yunan güvenlik güçlerinin davranışlarının göçmenlerin yaşam hakkı ile insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını ihlal ettiğine hükmetmişti.Olaya yönelik incelemede, ifadeleri alan görevlilerin göçmenlerin dilini bilmemesi sonucu verilen ifadelerle kayıtlara geçenlerin çeliştiği ortaya çıkmıştı.Mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere can yeleği vermediği, bottan tahliye etmek için daha büyük bir tekne çağırmadığı ve olayın yetkililere gecikmeli olarak bildirildiğini tespit etmişti.Hayatta kalan göçmenlerin çok sayıda güvenlik görevlisinin önünde açık alanda soyunmaya zorlandığına işaret eden mahkeme, göçmenlerin insani muamele haklarının da ihlal edildiğini bildirmişti.Mahkeme ayrıca, hayatta kalan göçmenlerin karaya çıkartıldıktan sonra da kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtmişti. .AİHM, Yunan güvenlik güçlerinin olaydaki ihlalleri sebebiyle Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin euro tazminata mahkum etmişti.